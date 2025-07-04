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АГМУ Алтайский государственный медицинский университет


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 «Группа Астра» задает новый цифровой импульс в подготовке медицинских кадров на Алтае 2
20.01.2016 Алтайский государственный медуниверситет автоматизирует документооборот на СЭД «Дело» 1
01.06.2015 Алтайский государственный медицинский университет создает систему управления ИТ-активами 3
20.06.2008 В Барнауле пройдет VI Сибирский съезд физиологов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

АГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Галэкс НТЦ - Galex 41 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32499 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17498 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 602 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1759 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1918 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69533 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 252 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
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Кривошеев Евгений 12 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1354 3
Россия - РФ - Российская федерация 151204 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 298 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 116 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1594 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 623 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10319 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53308 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30686 2
Образование в России 2419 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14412 1
АлтГТУ БТИ - Бийский технологический институт 1 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАН - Российская академия наук 1953 1
Российское физиологическое общество имени И.П. Павлова 1 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 41 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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