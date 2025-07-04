«Группа Астра» задает новый цифровой импульс в подготовке медицинских кадров на Алтае

«Группа Астра» укрепляет сотрудничество с Алтайским государственным медицинским университетом (АГМУ), помогая вузу уменьшить зависимость от зарубежных технологий за счет интеграции в его ИТ-инфраструктуру российских программных решений. Переход на экосистемные продукты вендора также предоставляет возможность учебному заведению эффективнее управлять образовательными процессами, осуществлять научные исследования, обеспечивать взаимодействие между студентами и преподавателями и реализовывать ряд других задач в основных направлениях своей деятельности. Об этом CNews сообщили представители ПО «Группы Астра».

АГМУ — один из ведущих медицинских вузов. На сегодняшний день в нем работают более 500 преподавателей, обучаются свыше семи тыс. студентов. ИТ-ландшафт университета включает 30 серверов и две тыс. автоматизированных рабочих мест, на 90% которых уже установлена ОС Astra Linux.

До миграции на отечественное ПО инфраструктурой Алтайского медуниверситета управляли Windows и Linux Mint. Заказчик поставил целью импортозаместить все ее компоненты, начиная с главного — операционной системы, и при поиске российской альтернативы делал ставку на законченность продукта, его универсальность, привычную функциональность и поддержку вендора в решении конкретных производственных задач. Решающим фактором выбора стало наличие защищенной версии ОС, которому на 100% соответствовала Astra Linux. Кроме того, в ИТ-экосистеме АГМУ теперь развернут и настроен еще один продукт «Группы Астра» — служба каталога ALD Pro, предназначенная для автоматизированного централизованного управления доменом. Записи пользователей мигрировали на него из Active Directory (MS AD, служба каталога Microsoft).

Специалисты «Группы Астра» после тестирования своего программного обеспечения в ИТ-инфраструктуре университета оказывают вузу привилегированную техническую поддержку и оперативно реагируют на все вопросы, связанные с совместимостью используемого ПО. В планах заказчика — полностью перейти на отечественные ИТ-продукты по мере решения задач учебного заведения.

Поставщиком программного стека «Группы Астра» выступил «Проектинформ» как золотой партнер компании. В соответствии с Gold-статусом он выполняет все требования вендора в рамках маркетинговой поддержки российских программных решений.

«Мы благодарны Алтайскому университету за доверие и выбор наших продуктов. Безусловно, с их помощью вуз сможет уменьшить зависимость от зарубежных технологий и максимально сосредоточиться на реализации своих основных целей. А наши специалисты сделают все возможное, чтобы переход на продуктовую экосистему «Группы Астра» состоялся эффективно и с минимальными временными затратами, позволяя создать благоприятные условия для дальнейшей цифровой трансформации учебного процесса», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«Сотрудничество с «Группой Астра» в контексте цифровизации учебного процесса помогает нам уверенно идти к своей цели — полностью заменить иностранное ПО российским. За последние годы мы видим стремительное развитие продуктов вендора. Внедрение их в инфраструктуру нашего вуза помогает автоматизировать рабочие процессы, не беспокоясь за информационную безопасность, а служба поддержки со стороны компании всегда оперативно предоставляет конкретную помощь. Мы искренне рады, что на российском ИТ-рынке существует команда профессионалов, которая способна комплексно решать задачи университета в рамках импортозамещения и на которую можно положиться в построении надежной инфраструктуры», — сказал Алексей Карташов, начальник управления информатизации ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России.