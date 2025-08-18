В России начнут производить электронные блоки управления двигателем

Руководство Ульяновского автозавода объявило о начале самостоятельного производства электронных модулей, управляющих силовым агрегатом. Масштабный выпуск новых узлов намечен на конец 2025 г. Именно отсутствие импортных электронных блоков в 2022 г. затормозило производство автомобилей.

Развитие производства

На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) будут производить электронные блоки управления (ЭБУ) двигателем, соответствующей информацией поделился с местными СМИ губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«До конца 2025 г. на площадке УАЗа откроется новое производство систем безопасности… И еще одно уникальное производство блоков управления двигателем. Таких производств в России практически нет. И именно отсутствие ЭБУ для двигателей в 2022 г., когда были введены санкции против России, затормозило производство автомобилей», — сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В 2022 г. российский автопром получил сильный удар из-за односторонних введенных западными странами ограничений, приведших к остановке поставок в том числе ЭБУ двигателем. В августе 2025 г. производство ЭБУ в России крайне ограничено.

На УАЗе реализуется несколько новых инвестиционных проектов, и объем инвестиций оценивается в 20 млрд руб. «Совсем скоро мы выпустим новую модель пикапа, это произойдет до нового года в 2025 г. Мы уже освоили выпуск линейки грузовых автомобилей, мы выпускаем коммерческий автомобиль Sollers Cargo», — подчеркнул Алексей Русских.

ЭБУ — это устройство, отвечающее за контроль, регулирование и изменение работы электронных систем автомобиля т.е. это компьютер или «мозги автомобиля». В конструкции автомобилей ЭБУ может быть несколько, хотя чаще всего ЭБУ связывают с работой двигателя. Последний представляет собой основной компьютер, который отвечает за исправную и эффективную работу силового агрегата. Но есть и те, которые не имеют отношения к мотору, например для управления подушками безопасности или электрическими стеклоподъемниками.

Производитель в России

УАЗ является лидером российского рынка по производству внедорожников, которые под маркой УАЗ известны не только на территории России в 2025 г., но и далее за ее пределами. Предприятие также производит легкие грузовики и полноприводные микроавтобусы.

За время своей деятельности завод выпустил более 4,5 млн машин, отправил на экспорт в 100 стран мира 600 тыс. автомобилей, с его конвейеров ежегодно сходит порядка 50 тыс. единиц техники. УАЗ входит в холдинг ПАО «Соллерс» (Sollers PJSC).

В 2025 г. УАЗ предоставляет достаточно широкий ассортимент продукции, каждая единица которой имеет отличные технические и эксплуатационные характеристики. Соответствие большинству критериев современных потребителей способствовало стремительному завоеванию широкой популярности продукции данного завода.

Сотрудники предприятия регулярно принимают участие в повышении квалификации и изучении последних разработок и инноваций, что дает возможность использовать качественное и современное оборудование на полную мощность, предоставляя конечному потребителю надежную и безопасную технику с продолжительным периодом использования.

Минимальное сокращение продаж

УАЗ по итогам 2024 г. продал 35 975 автомобилей, что почти на 4% меньше, чем в 2023 г., когда компания реализовала 37 412 машин. Согласно данным УАЗа, в 2024 г. самым востребованным семейством автомобилей в группе остались бескапотные грузовики и микроавтобусы типа «Старый грузовой ряд». В простонародье эти машины называют «Буханками» и «Головастиками». В 2024 г. в России было продано 14 813 таких машин.

Внедорожник «Патриот» в 2024 г. был куплен в количестве 9 839 штук (шт.), «Пикап» — в количестве 5 453 шт. Продажи легких грузовиков «УАЗ Профи» по итогам 2024 г. достигли 5 334 шт.

В 2024 г. органы Госавтоинспекции Министерства внутренних дел (МВД) России зарегистрировали в общей сложности 31,3 тыс. автомобилей марки УАЗ против 27,9 тыс. этих автомобилей в 2023 г. Рост составил 12%.

По данным «Автостата», в 2024 г. легковых уазиков т.е. внедорожников в России было зарегистрировано около 9,5 тыс. — на 8,4% больше, чем в 2023 г. Львиная доля, а именно, почти 9 тыс. единиц пришлась на «Патриот». Что касается регистраций коммерческих автомобилей УАЗ, то их количество в 2024 г. достигло почти 17,8 тыс. — это на 1,7 тыс. или на 10,6% больше, чем в 2023 г. Из упомянутого количества основная масса, а именно, 12,8 тыс., пришлась на уазовскую классику т.е. на «буханки» и «головастики» в их многочисленных модификациях. Самой массовой среди этих модификаций оказался грузопассажирский цельнометаллический фургон УАЗ-3909.