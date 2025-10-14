Учителя всех школ Челябинской области будут работать на ОС Astra Linux

Все школы Челябинской области приняли решение перейти с Microsoft на российское программное обеспечение (ПО). Первым продуктом в рамках импортозамещения станет операционная система (ОС) Astra Linux — флагман «Группы Астра», отечественного производителя инфраструктурного ПО. Новую ОС планируется установить на 30 тыс. рабочих мест в 1200 учебных классах, она станет надежной и безопасной основой образовательного процесса. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Неотъемлемой частью миграции на отечественный программный стек станет обучение общего штата педагогов Челябинской области работе с Astra Linux с целью помочь быстрее освоить эту операционную систему. В регионе 800 школ, в них заняты свыше 26 тыс. учителей. Так как большая часть педагогов обладает компетенциями для работы только с зарубежной ОС, Минобрнауки Челябинской области выступило с инициативой обучить и сертифицировать их по линейке курсов Astra Linux и заключило с «Группой Астра» соответствующее соглашение в рамках проекта «Астра-школа».

Согласно достигнутым договоренностям будет действовать система наставничества для максимально комфортного перехода учителей на отечественный софт. Разработчики вендора готовы бесплатно обучить системных администраторов и двух педагогов от каждой школы, которые станут наставниками в своем образовательном учреждении и передадут полученные знания и навыки по работе с Astra Linux коллегам и ученикам. Обучение будет организовано в три потока, в общей сложности оно охватит около 1600 будущих наставников. В каждую учебную группу планируется включить до 550 человек, чтобы обеспечить индивидуальный подход в их подготовке.

Дорожная карта по взаимодействию сторон также включает разработку и проведение обучающих и информационных мероприятий (семинары, круглые столы, конференции и т. д.), направленных на изучение программных продуктов группы, подготовку ИТ-кадров и популяризацию российских разработчиков ПО.

Документ закреплен подписями директора департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра» Романа Борисова и ректора Челябинского института развития образования Андрея Барабаса.

«Миграция 800 школ целого региона на новые ИТ-решения — это беспрецедентный по своим масштабам проект. Мы понимаем, что замена привычного программного обеспечения — это стресс, поэтому наша задача — не просто предоставить надежный и безопасный стек продуктов, а обеспечить максимально мягкий переход на него. Для успешного внедрения критически важно, чтобы учителя чувствовали поддержку на местах, а не извне. С этой целью мы подготовим 1 600 наставников, которые внутри своих школ будут делиться с коллегами знаниями по работе с Astra Linux и другими продуктами нашей экосистемы. Так мы инвестируем в комфорт и уверенность тех, кто формирует будущее страны», — сказал Роман Борисов.

«Использование отечественного программного обеспечения в образовательных организациях – важная государственная задача, направленная на повышение их информационной безопасности и формирование у обучающихся и педагогов позитивного опыта работы с отечественным ПО. В рамках совместного проекта с «Группой Астра» образовательные организации Челябинской области получат на безвозмездной основе не только качественный отечественный продукт, но и полный цикл сопровождения от вендора. Все мы понимаем, как не просто перейти с уже привычного, пусть и морально устаревшего, решения на новый продукт. Считаю, что сотрудничество с «Группой Астра» позволит нам сделать этот переход наиболее удобным и безболезненным для наших педагогов», — сказал Андрей Барабас.