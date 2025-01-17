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Миронова Анна



17.01.2025 «Клиники СМТ» делегировали регистрацию гарантийных писем программному роботу компании «Первый Бит» 1
07.05.2013 15 мая в Москве откроется конференция «МСФО: практика применения» 1
19.03.2013 Третья конференция «МСФО: практика применения» состоится в Москве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Миронова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МегаФон 8803 1
АФК Система ПАО 1797 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 2
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 2
Мечел Майнинг 1 1
Новард УК - Novard 72 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Евросеть 1404 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
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Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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