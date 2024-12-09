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Inventive eCommerce Inventive e-Commerce

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
11.05.2021 В России открылся первый офлайн-магазин Acer 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей 1
16.03.2021 Исследование: российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры 1
14.10.2020 Acer открывает новый интернет-магазин в России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Inventive eCommerce и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 7
Lenovo Group 2447 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Yandex - Яндекс 9216 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Aristos Group - Аристос 6 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
Bertelsmann - arvato - Arvato Digital Services - Arvato Digital - arvato Systems - Арвато Рус 14 1
Inventive Retail Group - Inventive DLM - Инвентив ДЛМ 8 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 1
НПО Аналитика 25 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Мир Кубиков 5 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
X5 Group - Чижик 61 1
Ozon Global 13 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
LEGO 260 1
Nike 195 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
D2C - dealer-to-customer - модель продаж, при которой производитель продаёт товары напрямую потребителю 9 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Аксессуары 4282 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 336 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 99 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 135 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 515 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 99 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 21 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Acer Predator 224 2
Acer ConceptD 34 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff eCommerce - Тинькофф селлер 10 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Apple Pay 519 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
Acer Predator Thronos 11 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
МТС Big Data 324 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
Усенко Евгений 7 4
Беляев Денис 5 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Кретов Илья 17 1
Жуков Алексей 14 1
Беляков Сергей 20 1
Смыков Тихон 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Сингапур - Республика 1953 1
Индия - Bharat 5870 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Таиланд - Королевство 926 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Трейд-ин - Trade-in 233 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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