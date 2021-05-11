В России открылся первый офлайн-магазин Acer

Acer открыла первый в России монобрендовый офлайн-магазин. Реализовала проект группа компаний Inventive Retail Group, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов.

Фирменный магазин Acer площадью 100 кв. м расположен на четвертом этаже столичного торгового центра «АвиаПарк». Здесь представлена потребительская техника Acer, включая: ПК, ноутбуки, моноблоки, дисплеи, проекторы, а также различные аксессуары. Разработаны отдельные витрины для суббрендов ConceptD, Predator и других линеек устройств и даже киберспортивная капсула Predator Thronos Air. Покупатели смогут ознакомиться со всеми новинками бренда, получить консультацию, протестировать технику и подобрать для себя гаджет. Кроме того, в магазине действуют услуги по кредитованию и рассрочке на приобретение товара.

Системными, операционными, логистическими вопросами занимается структурное подразделение Inventive Retail Group – Inventive eCommerce, которое в октябре 2020 г. открыло онлайн магазин ru-store.acer.com и взяло на себя управление бренд-зонами Acer на маркетплейсах.

Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group, сказал: «Мы вот уже 15 лет помогаем брендам выстроить эффективную инфраструктуру прямых продаж, развив за это время более 10 сетей и семи онлайн-магазинов в таких сегментах ритейла как электроника, спорт, детство и фэшн. Сегодня в связи с изменившейся ситуацией наиболее активно развиваются онлайн-продажи, однако наш опыт показывает, что запуск шоурумов и монобрендовой розницы продолжает оставаться актуальным и стимулирует интерес покупателей к премиальной продукции и новинкам бренда. Всегда будут оставаться люди, которым перед покупкой нужно потрогать и посмотреть товар в реальности».

«Открытие традиционного розничного магазина в эпоху диджитализации может показаться необычным шагом. Однако, мы создаем не просто офлайн-магазин. Мы открываем центр компетенций Acer – единственное в своем роде место, где настолько широко и оперативно представлены все новинки и премиальные модели. Здесь вы сможете проконсультироваться у специалиста, протестировать оборудование, получить дополнительную услугу по установке ОС, антивируса и другого софта, оформить покупку сразу из ассортимента магазина или получить помощь при оформлении заказа онлайн. Фирменная площадка в одном из самых посещаемых торговых центров Москвы станет своеобразным центром притяжения для всех тех, кто следит за нашими новинками, которые можно будет увидеть и испытать в числе первых», – сказал генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.