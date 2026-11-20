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Equinor Statoil StatoilHydro
СОБЫТИЯ
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Equinor и организации, системы, технологии, персоны:
|Gartner - Гартнер 3685 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8709 2
|IDC - International Data Corporation 5005 1
|ITResearch 126 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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