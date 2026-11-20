Кибератака на Европейского энергетического гиганта

ИТ-системы норвежского энергетического гиганта Equinor подверглись кибератаке. Она продолжается уже как минимум четвертый день, и представители компании пока не берутся предсказать, когда та будет остановлена, а ее последствия устранены, пишет The Register.

Какого рода атака обрушилась на цифровую инфраструктуру компании, кто стоит за ее организацией, остается загадкой. В компании не уточняют, выдвинули ли злоумышленники какие-либо требования. Представитель Equinor Эллен Мария Скьелсбек (Ellen Maria Skjelsbæk) сообщила норвежскому информагентству NTB, что компания сохраняте доступ к собственным ИТ-системам, однако у работников могут возникнуть проблемы с доступом к части корпоративных приложений и сервисов. Reuters сообщило, что из строя была выведена корпоративная почтовая система.

Equinor (до 2018 г. – Statoil) – норвежская энергетическая компания, занимающаяся разведкой, добычей нефти, природного газа и их переработкой. Компания развивает и альтернативные направления: морская ветроэнергетика, солнечная энергетика, улавливание и хранение углекислого газа. Один из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. 67% акций компании принадлежит норвежскому государству, остальные – свободно торгуются на биржах Осло и Нью-Йорка. Equinor работает на территории 20 стран, штат работников насчитывает 25 тыс. человек.

Хронология событий

Крупнейший в Европе поставщик природного газа впервые сообщил о кибератаке вечером во вторник, 17 ноября 2026 г. Тогда компания на своем официальном сайте заявила, что привлекла «соответствующие ресурсы» для ее отражения. Никаких признаков хищения данных на тот момент зафиксировано не было.

Изображение сгенерировано ИИ Кибератака на Европейского энергетического гиганта

На следующий день в Equinor рассказали, что компании удалось сформировать более полное представление о том, как именно осуществляется атака и какие конкретно из ИТ-систем были скомпрометированы в ее ходе. Однако рассказывать о находках в подробностях компания не стала, уточнив, правда, что в атаке не задействованы компьютерные вирусы, и поэтому увеличение ее масштабов не ожидается. В компании также успокоили тем, что инцидент не отразится на работниках, партнерах и поставщиках.

По состоянию на 19 ноября 2026 г., согласно сообщению Euqinor, ее ИТ-инфраструктура все еще подвергалась кибератаке. Производство продолжалось в обычном режиме, без признаков кражи или изменения данных. Об инциденте было сообщено в полицию. Публично информировать о предполагаемых сроках прекращения атаки в Equinor на тот момент не решились.

Не вдаваясь в подробности, компания упомянула любопытную деталь: конкретно Equinor якобы не была целью атаки. Возможно, под этим подразумевается атака на цепочку поставок компании, например, на провайдеров используемых ей ИТ-сервисов.

В октябре 2026 г. CNews писал, что ИИ-агенты, предположительно созданные компанией OpenAI, попытались взломать правительственные сайты США, Австралии и Канады. По данным исследовательской компании Transluce, ИИ-агенты целились в сайт Минобразования США, Бюро переписи населения США, австралийскую ИТ-систему федеральной программы медицинского страхования для людей в возрасте 65 лет и старше, а также канадскую Библиотеку и архивы.

Власти предупреждали

Управление национальной безопасности Норвегии (NSM) в конце октября 2026 г. повысило оценку риска кибератак до четырех баллов по пятибалльной шкале. На решение ведомства повлиял взрывной рост количества успешных киберопераций против норвежского бизнеса за предыдущие шесть месяцев. За этот период данный показатель увеличился втрое.

NSM также предупредило о возможных перебоях в работе служб, имеющих жизненно важное значение, в частности, систем водо- и электроснабжения.

Дополнение

20 ноября 2026 г. в 8:55 по центральноевропейскому времени (10:55 по Москве) Equinor на своем официальном сайте сообщила о прекращении кибератаки, при этом не уточнив была ли она остановлена силами специалистов по ИБ или по инициативе хакеров.

Производственные процессы в норме, признаков кражи или модификации данных не обнаружено, утверждают в компании. Негативных последствий, которые могли бы затронуть сотрудников, партнеров и поставщиков, не ожидается. Equinor обратилась в полицию по поводу инцидента.