«МойОфис» выпустил масштабное обновление настольных редакторов для частных лиц

«МойОфис», российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустил крупнейшее за год обновление настольных редакторов для частных пользователей. В состав «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» релиза 2.7 вошли 860 изменений, улучшений и доработок, в том числе, было реализовано больше 20 новых пользовательских функций. Об этом CNews сообщили представители МойОфис.

Теперь пользователи могут добавить любой инструмент из меню команд или кнопку с панели инструментов на отдельную панель «Избранное» и создать свой уникальный набор часто используемых средств. Это позволяет ускорить подготовку типовых документов и значительно снизить время на поиск и выбор нужного инструмента.

Добавление элементов на панель «Избранное» осуществляется с помощью контекстной команды «Добавить действие». Всего на панели «Избранное» можно разместить до 14 элементов.

Подготавливать документы с особым форматированием стало быстрее и удобнее. В этой версии были добавлены гибкие настройки, которые позволят создавать уникальные колонтитулы. Так, пользователям стали доступны настройки колонтитула первой страницы, а также появилась возможность настройки колонтитулов для четных и нечетных страниц при двусторонней печати. Эти функции ускоряют и упрощают подготовку документа для последующей подшивки.

В настольных редакторах стало удобнее работать с гиперссылками – теперь для их создания, изменения или удаления требуется меньше времени и кликов. Ссылку можно добавить, выделив слово или фразу целиком или подставив курсор к нужному слову. Удалять ссылки также проще — это можно сделать из контекстного меню или из окна «Редактировать ссылку». А в табличном редакторе стало возможно устанавливать гиперссылки на листы. Это позволит создавать оглавления в табличных документах и быстро перемещаться между листами.

Частные пользователи получили и больше возможностей для настройки нумерации страниц. Теперь в настольных редакторах пользователи могут добавлять особую нумерацию для каждого раздела документа — можно изменять шрифт, размер и направление выравнивания, как и в случае с обычным текстом. Кроме того, стала доступна и двойная нумерация, когда номера страниц отображаются в верхней и в нижней части страницы документа. Все эти настройки помогут создать документ, который точно соответствует необходимым требованиям.

С новой функцией табличного редактора пользователи могут быстро обрабатывать информацию и не тратить время на очистку дубликатов вручную. Это особенно полезно при работе с большими табличными документами, например когда нужно получить очищенный от дублей список, содержащий повторяющиеся данные.

Для работы с функцией потребуется выделить ячейку или диапазон ячеек, и затем выбрать действие «Удалить дубликаты». В появившемся окне можно создать ключ совпадения, по которому будет производиться удаление дублей, расширить выбранный диапазон, а также выбрать включать или не включать заголовки в диапазон. После подтверждения действия, редактор удалит дубликаты значений и отобразит результат работы функции.

Теперь искать нужное слово или фразу стало значительно легче — в настольных редакторах появилась навигация по результатам поиска. Панель поиска и замены, которую можно вызвать сочетанием горячих клавиш [Сtrl]+[F], [CMD]+[F], или командой меню, получила не только поля для ввода искомого фрагмента текста внутри документа, но и клавиши навигации по найденным элементам. Их использование упрощает навигацию, позволяет оценить контекст и помогает быстрее найти необходимую информацию.

Функция позволяет узнать количество найденных слов и фраз и быстро переключаться между ними. Для удобства пользователя все найденные совпадения в документе будут выделены, а ближайший к установленному фокусу — подсвечен желтым цветом.

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В релизе «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» появилось множество дополнительных функций, существенно повышающих качество и удобство работы с документами. Теперь частным пользователям стал доступен интерфейс для вставки специальных символов, стало возможным работать с концевыми сносками и настраивать обтекание таблицы текстом с установкой отступов, добавлены новые горячие клавиши и фигуры.

В табличном редакторе была добавлена поддержка выпадающих списков, которые применяются для ввода данных в табличных документах. Такая функция позволяет комфортно работать с ранее созданными документами в других программах, которые содержат выпадающие списки и используются при обработке данных. Кроме этого, были расширены возможности поворота текста в ячейке во всех редакторах и добавлена поддержка работы с отфильтрованными диапазонами – при копировании фильтрованных массивов скрытые фильтрацией строки более не попадут в буфер обмена.

В табличном редакторе стало возможным устанавливать точные размеры ячеек вручную. Установка размера ячеек позволяет получить точное представление о размере ячейки и документа до вывода на печать, а также формировать типовые документы по размеру листа. Пользователь может изменять размер ячейки в широких пределах от 0,36 см до 49,99 см с шагом 0,01 см.

Также табличный редактор получил значительное ускорение при выполнении операций с некоторыми формулами, фильтрами и некоторыми функциями. В сравнении с прежними релизами, востребованная формула ВПР (VLOOKUP), используемая для поиска и извлечения данных, теперь работает в 20-50 раз быстрее в зависимости от файла. Фильтрация происходит в 2-3 раза быстрее. Это, а также оптимизированные пользовательские сценарии, позволят работать с массивными файлами эффективнее и с меньшими задержками на вычисления.

«Миллионы обычных пользователей ежедневно работают в продуктах "МойОфис". Для них удобство использования офисного ПО столь же важно, как и для наших корпоративных клиентов. Поэтому для частных лиц мы также выпускаем обновления, значительно расширяющие возможности наших продуктов, и добавляем все большее количество востребованных функций в них. В состав этого релиза вошли наши передовые разработки, новые технологии и более совершенные средства для эффективной работы с документами», — сказал Петр Щеглов, директор департамента по работе с массовым сегментом «МойОфис».

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«МойОфис» — российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 10 тыс. крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: ВТБ, «Росато»м, РЖД, Управление делами Президента России, «Аэрофлот» и др. Учебные заведения во всех субъектах Российской Федерации также выбрали продукты «МойОфис». В партнерскую сеть компании входит более 2,7 тыс. авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.