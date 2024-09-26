Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой»

Выпущена редакция 3.1 программного продукта «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» с использованием функциональности «1С:PM Управление проектами ПРОФ», редакции 5.0. Программный продукт разработан совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользователи новой редакции получат расширенные функциональные возможности, в частности, смогут работать с многомерными проектами, табличными ресурсными планами и проектными бюджетами. Об этом CNews сообщили представители ITLand.

Функциональность «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой», редакция 3.1 позволит: работать с многомерными проектами; создавать различные модели управления и множество видов планов проекта; формировать сквозные сценарии планирования; редактировать любую версию плана; указывать мощность команды на проект.

Расширены функциональные возможности ряда подсистем.

Работы, сроки и содержание проекта: ведение объемных графиков в редакторе планов; обновленная диаграмма Ганта, синхронизированная с деревом задач; одновременное редактирование нескольких планов проекта; отображение таймлайна проекта; дополнительные ограничения расчета сроков проекта; планирование рабочего времени внутри дня; рабочие календари проектных ресурсов, базовые и зависимые календари; поддержка задач с типом «Гамак»; связь ресурсов и сроков проекта через интенсивность; поддержка возможности неоперативного расчета сроков проекта.

Ресурсы проектов: табличный редактор ресурсов и результатов проекта с возможностью указания комментариев к ячейкам; редактирование в табличном редакторе ресурсов и результатов по сценариям «План» и «Факт + Прогноз»; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных: по фактическим данным, с перепланированием.

Проектное бюджетирование: редактирование БДР и БДДС во встроенном табличном редакторе; редактирование в табличном редакторе экономических данных по сценариям «План» и «Факт + Прогноз»; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных БДР и БДДС по фактическим данным, с перепланированием; возможность указания комментариев к ячейкам табличного редактора; учет экономических данных в валюте управленческого и регламентного учета, в валюте операции; выделение НДС в экономических данных.

Программный продукт «1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой», ред. 3.1 прошел сертификацию «1С:Совместимо».

Программный продукт «1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой» включен в реестр российского ПО под записью №1358 от 05.09.2016.

Перенос данных при переходе с предыдущей на новую редакцию «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» осуществляется по инструкции в поставке «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой», редакция 3.1.

Лицензии на редакцию 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» остаются те же, что и на 3-ю редакцию. Приобретение новых лицензий текущим пользователям не требуется.

Новым пользователям необходимо приобрести лицензию на «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой». В рамках лицензии можно использовать как редакцию 3.0, так и редакцию 3.1.

Для партнеров доступна NFR-версия, предоставляющая доступ к редакциям 3.0 и 3.1.

Подробнее о функциональности «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой», ред.3.1

При разработке «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой», ред. 3.1 был учтен опыт, накопленный при внедрении и эксплуатации продуктов линейки «1С:PM Управление проектами» на 550 предприятиях различных отраслей и форм собственности.