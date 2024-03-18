Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ»

Выпущена пятая редакция программного продукта «1С:PM Управление проектами ПРОФ», разработанного совместно компанией ITLand и фирмой «1С». Пользователи новой редакции смогут работать с многомерными и иерархическими проектами, большими графиками, табличными ресурсными планами и проектными бюджетами. Об этом CNews сообщили представители компании ITLand.

Функциональность «1С:PM Управление проектами ПРОФ», редакция 5.0 позволит пользователям: работать с многомерными и иерархическими проектами, большими графиками; создавать различные модели управления и множество видов планов проекта; формировать сквозные сценарии планирования; редактировать любую версию плана; указывать мощность команды на проект.

Расширены функциональные возможности подсистем:

Работы, сроки и содержание проекта: поддержка ведения графиков на несколько тысяч задач в редакторе планов; диаграмма Ганта синхронизирована с деревом задач; одновременное редактирование нескольких планов; отображение таймлайна; новые ограничения расчета сроков (как можно позже, не раньше даты и т. д.); поддержка планирования рабочего времени внутри дня; рабочие календари ресурсов; базовые и зависимые календари; задачи с типом «гамак»; связь ресурсов и сроков через интенсивность; поддержка оперативного и неоперативного расчета сроков.

Проектное бюджетирование: редактирование БДР и БДДС, экономических данных по сценариям «План» и «Факт плюс Прогноз» в табличном редакторе; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных БДР и БДДС по фактическим данным, с перепланированием; возможность указания комментариев к ячейкам табличного редактора; учет экономических данных в валюте управленческого учета, регламентного учета и в валюте операции; выделение НДС в экономических данных

Ресурсы проектов: табличный редактор ресурсов и результатов; редактирование в табличном редакторе ресурсов и результатов по сценариям «План» и «Факт плюс Прогноз»; управление периодами вывода данных в табличном редакторе; актуализация данных по фактическим данным, с перепланированием; возможность указания комментариев к ячейкам табличного редактора

Перенос данных при переходе с предыдущей на новую редакцию «1С:РМ Управление проектами ПРОФ» осуществляется по инструкции в поставке «1С:PM Управление проектами ПРОФ, редакция 5.0».

Лицензии на редакцию 5 «1С:РМ Управление проектами ПРОФ» остаются те же, что и на четвертую редакцию. Приобретение новых лицензий текущим пользователям не требуется.

Новым пользователям необходимо приобрести лицензию на «1С:РМ Управление проектами ПРОФ». В рамках лицензии можно использовать как четвертую, так и пятую редакцию.

Для партнеров доступна NFR-версия, предоставляющая доступ к четвертой и пятой редакциям.

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Компания ITLand - российский разработчик линейки программных продуктов «1С:РМ Управление проектами» и интегратор комплексных решений для управления проектами, заказами, ресурсами и финансами проектной организацией в едином пространстве. Компания основана в 2004 г. На сегодняшний день автоматизировано управление проектами 350+ заказчиков России и СНГ. Решения ITLand подходят для целей импортозамещения и обеспечивают технологический суверенитет.