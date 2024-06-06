Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис»

Мобильная российская офисная среда «Р7-Офис» стала первым партнерским нативным приложением, которое загружено в магазин приложений «РОСА Маркет». Теперь «Р-Фон», работающий на ОС «РОСА Мобайл», стал полноценным мобильным офисом, который можно использовать для решения широчайшего спектра рабочих и частных задач. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Приложение было добавлено в магазин приложений ОС «РОСА Мобайл» после подписания договора о сотрудничестве между разработчиком российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации АО «Р7» и разработчиком инфраструктурного и системного ПО АО «НТЦ ИТ РОСА».

Компании договорились совместно работать над улучшением совместимости ПО обоих производителей, работать над обновлением продуктов, осуществлять взаимное консультирование, а также оказывать друг другу все виды информационной и организационной помощи, участвовать в совместных практических проектах и заниматься продвижением российских технологий.

«Р7-Офис» представляет собой офисный пакет, включающий текстовый редактор, табличный процессор, инструмент для создания презентаций и другие приложения, необходимые для работы.

Компании являются давними партнерами и регулярно проводят тесты на совместимость новых версий продуктов «Р7-Офис» и операционных систем семейства РОСА. Такой подход помогает корпоративным заказчикам снизить временные и финансовые затраты при внедрении импортонезависимых решений и переводе пользователей на безопасные рабочие места с российским программным обеспечением для работы с документами и коммуникаций.

«Совместимость наших продуктов с операционными системами российской разработки — критически важный для нас и для наших клиентов аспект, и, работая над ним совместно со специалистами НТЦ ИТ РОСА, мы планируем достичь еще более впечатляющих результатов. Десктопные редакторы «Р7-Офис» уже получили сертификаты совместимости с «РОСА Кобальт 7.9 рабочая станция», в том числе в версии, сертифицированной ФСТЭК, и список достоверно совместимых продуктов будет только расширяться», — сказал Антон Мостовой, заместитель генерального директора АО «Р7».

«Являясь нашим давним партнером в сегменте десктопных ОС, «Р7-Офис» стали надежным партнером на мобильной платформе. Это важный шаг в развитии нашей экосистемы. Он подтверждает нашу приверженность предоставлению пользователям самых современных и удобных решений для работы и повседневной жизни. Теперь владельцы «Р-Фона» смогут использовать «Р7-Офис» для решения самых разнообразных задач, делая их работу более продуктивной и комфортной», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию РОСА.