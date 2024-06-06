Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис»

Мобильная российская офисная среда «Р7-Офис» стала первым партнерским нативным приложением, которое загружено в магазин приложений «РОСА Маркет». Теперь «Р-Фон», работающий на ОС «РОСА Мобайл», стал полноценным мобильным офисом, который можно использовать для решения широчайшего спектра рабочих и частных задач. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Приложение было добавлено в магазин приложений ОС «РОСА Мобайл» после подписания договора о сотрудничестве между разработчиком российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации АО «Р7» и разработчиком инфраструктурного и системного ПО АО «НТЦ ИТ РОСА».

Компании договорились совместно работать над улучшением совместимости ПО обоих производителей, работать над обновлением продуктов, осуществлять взаимное консультирование, а также оказывать друг другу все виды информационной и организационной помощи, участвовать в совместных практических проектах и заниматься продвижением российских технологий.

«Р7-Офис» представляет собой офисный пакет, включающий текстовый редактор, табличный процессор, инструмент для создания презентаций и другие приложения, необходимые для работы.

Компании являются давними партнерами и регулярно проводят тесты на совместимость новых версий продуктов «Р7-Офис» и операционных систем семейства РОСА. Такой подход помогает корпоративным заказчикам снизить временные и финансовые затраты при внедрении импортонезависимых решений и переводе пользователей на безопасные рабочие места с российским программным обеспечением для работы с документами и коммуникаций.

Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager
postgrespro

«Совместимость наших продуктов с операционными системами российской разработки — критически важный для нас и для наших клиентов аспект, и, работая над ним совместно со специалистами НТЦ ИТ РОСА, мы планируем достичь еще более впечатляющих результатов. Десктопные редакторы «Р7-Офис» уже получили сертификаты совместимости с «РОСА Кобальт 7.9 рабочая станция», в том числе в версии, сертифицированной ФСТЭК, и список достоверно совместимых продуктов будет только расширяться», — сказал Антон Мостовой, заместитель генерального директора АО «Р7».

«Являясь нашим давним партнером в сегменте десктопных ОС, «Р7-Офис» стали надежным партнером на мобильной платформе. Это важный шаг в развитии нашей экосистемы. Он подтверждает нашу приверженность предоставлению пользователям самых современных и удобных решений для работы и повседневной жизни. Теперь владельцы «Р-Фона» смогут использовать «Р7-Офис» для решения самых разнообразных задач, делая их работу более продуктивной и комфортной», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию РОСА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Глава Intel: Санкции США против Китая уничтожают американский ИТ-бизнес. Intel и Nvidia теряют сотни миллионов, КНР наращивает импортонезависимость

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

К выпуску готовятся отечественные ноутбуки на «российской ОС нового поколения». Цена

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024