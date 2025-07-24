«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК

«АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК. Сертификационные испытания подтвердили, что пакет офисных приложений отвечает государственным требованиям по защите информации. Ему присвоен четвертый уровень доверия. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Наличие сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) позволяет применять «АльтерОфис» на объектах критической информационной инфраструктуры I категории, в государственных информационных системах I класса защищенности, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) I класса, а также в информационных системах персональных данных с обеспечением первого уровня защиты и системах общего пользования II класса.

Сертификат ФСТЭК расширяет возможности применения программного комплекса на объектах, где предъявляются дополнительные требования к информационной безопасности. Он подтверждает, что «АльтерОфис» является защищенным программным средством обработки информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям безопасности информации, установленным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий».

На момент публикации пресс-релиза «АльтерОфис» — это единственный настольный офисный пакет для стационарных ПК с архитектурой x86_64, который имеет действующий сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия. В состав пакета входят текстовый редактор «АТекст», табличный редактор «АТаблица», редактор презентаций «АКонцепт» и редактор векторной графики «АГраф», позволяющие решать широкий спектр офисных задач. Пакет приложений совместим со всеми популярными сертифицированными ФСТЭК российскими ОС: «АльтерОС», Astra Linux Special Edition, «Альт 8 СП» и «РЕД ОС». Это позволяет создать полноценное защищенное рабочее место на базе отечественных решений.

«АльтерОфис» – один из флагманских продуктов компании «АЛМИ Партнер». Входящие в него приложения имеют привычный и удобный пользовательский интерфейс, поддерживает популярные форматы файлов (ODF, DOCX, XLSX, PPTX). Продуманный современный интерфейс, а также поддержка основных международных форматов документов делают переход на «АльтерОфис» комфортным и естественным для пользователей, которым нужна замена популярных иностранных офисных продуктов.

«Сертификат ФСТЭК — это не только маркер безопасности решения, но и шаг в развитии экосистемы доверенного ПО. Российский софт может быть удобным, технологичным и соответствующим самым строгим стандартам. Наш офисный пакет пользовался доверием клиентов еще до сертификации ФСТЭК, и для нас ценно, что теперь, помимо удобства и широких функциональных возможностей, мы можем подтвердить защищенность данных при работе с нашими приложениями», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».