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«МойОфис Стандартный Сертифицированный» 2.7 прошел инспекционный контроль ФСТЭК России

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет об успешном прохождении инспекционного контроля программного обеспечения «МойОфис Стандартный Сертифицированный» релиза 2.7 во ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Регулятор подтвердил соответствие актуальной версии продукта требованиям к 4 уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4). Помимо этого, в «МойОфис Стандартный Сертифицированный» 2.7 добавлена возможность функционирования в среде ОС «Альт СП» релиз 10, которая также отвечает требованиям ФСТЭК по защите средств виртуализации и контейнеризации.

Прохождение инспекционного контроля «МойОфис Стандартный Сертифицированный» открывает пользователям доступ к функциональности, которая ранее появилась в релизе «МойОфис Стандартный» 2.7. Сертифицированная версия может применяться в значимых объектах КИИ для обработки конфиденциальной информации в информационных системах и организациях с повышенными требованиями к ИБ.

«Российским организациям с высокими требованиями к информационной безопасности требуется современное офисное ПО, сопоставимое по функциональности с регулярными коммерческими версиями. Продукты МойОфис разрабатываются с учётом требований регулятора и систематически проходят проверки ФСТЭК России. Нам удалось добиться значительного прогресса в процессе выпуска сертифицированных продуктов, что напрямую влияет на скорость разработки востребованных функций для наших заказчиков», — сказал Александр Буравцов, директор по безопасности «МойОфис».

В «МойОфис Стандартный Сертифицированный» 2.7 появились новые функции и улучшения, значительно расширяющие возможности работы с документами и большими объемами данных.

Так, настольный табличный редактор «МойОфис Таблица» релиза 2.7 получил значительное ускорение при выполнении операций с некоторыми формулами, фильтрами и функциями. Например, в сравнении с прежними релизами, востребованная формула ВПР (VLOOKUP), используемая для поиска и извлечения данных, теперь работает в 20-50 раз быстрее в зависимости от файла. Фильтрация происходит в 2-3 раза быстрее. Это, а также оптимизированные пользовательские сценарии, позволят работать с массивными файлами эффективнее и с меньшими задержками на вычисления.

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Также в релизе 2.7 табличного редактора была добавлена возможность удаления дубликатов данных. С новой функцией пользователи могут быстро обрабатывать информацию и не тратить время на очистку дубликатов вручную. Это особенно полезно при работе с большими табличными документами, например, когда нужно получить очищенный от дублей список, содержащий повторяющиеся данные.

Еще одно обновление табличного редактора релиза 2.7 позволяет ссылаться на данные в других локальных табличных документах. Пользователи могут применять эту функцию для создания итоговых отчетов, которые включают исходные данные из разных табличных документов. Обновление внешних данных производится через обновление данных в ячейке, которая и содержит ссылку на внешний документ.

В текстовом редакторе «МойОфис Текст» релиза 2.7 появилась возможность обтекания таблицы текстом – для удобства отображения информации или для экономии места на странице. Новый инструмент позволяет легко настроить выравнивание таблицы и отступы до текста, чтобы сделать ваши документы удобнее при чтении.

Также в текстовом редакторе был усовершенствован поиск. Теперь пользователь может быстро перемещаться по результатам поиска и видеть все контексты найденных слов или фраз. Это упрощает навигацию, позволяет оценить контекст и быстрее найти необходимую информацию. Помимо этого, функция позволяет узнать количество найденных слов и фраз, и быстро переключаться между ними. Эти улучшения делают работу с текстом удобнее и эффективнее.

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