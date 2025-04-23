«Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase
Компания «Диасофт» продолжает развивать импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase, предназначенную для работы высоконагруженных систем в организациях из любых отраслей экономики. В основе обновленной версии СУБД Digital Q.DataBase – PostgreSQL 17.2, что позволяет использовать все актуальные возможности оригинальной СУБД, включая последние исправления и улучшения. В Digital Q.DataBase реализованы ключевые изменения, направленные на оптимизацию работы с данными, повышение удобства администрирования и улучшение производительности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».
Оптимизация обработки данных
В новой версии Digital Q.DataBase реализованы улучшенные механизмы обработки данных. Они упрощают обновление данных при синхронизации, делают работу с базами данных более удобной и прозрачной, что особенно актуально для автоматизированных процессов.
Появилась поддержка RETURNING в команде MERGE, что позволяет получать информацию о внесенных изменениях сразу после их выполнения. Это ускоряет синхронизацию данных и делает процесс обновления более удобным.
Добавлена функция merge_action(), которая сообщает, какие изменения были применены к каждой строке. Это упрощает контроль за обновлениями и помогает быстрее выявлять возможные ошибки.
Благодаря новой конструкции WHEN NOT MATCHED BY SOURCE в команде MERGE можно управлять обработкой данных, которых нет в источнике, что помогает поддерживать целостность информации и автоматизировать обработку таких случаев.
Упрощенное управление партиционированными таблицами
В Digital Q.DataBase расширены возможности работы с партиционированными таблицами, добавлены новые инструменты для их администрирования.
Команда ALTER TABLE теперь поддерживает две новые подкоманды: SPLIT PARTITION – позволяет разбить одну партицию на несколько, что дает больше контроля над структурой данных; MERGE PARTITIONS – объединяет несколько партиций в одну, что полезно при оптимизации хранения информации.
Это ускоряет работу с большими таблицами, упрощает администрирование данных и управление разделами, снижает нагрузку на сервер.
Расширенная поддержка SQL/JSON
Добавлены функции-конструкторы и предикаты, упрощающие обработку JSON-объектов.
Реализована JSON_TABLE(), позволяющая преобразовывать JSON в табличный формат, делая их анализ удобнее.
Изменения позволят облегчить обработку JSON-данных в базе, что актуально для веб-приложений, мобильных сервисов и аналитических систем.
Генерация случайных чисел в заданном диапазоне
Теперь можно легко получать случайные числа в заданном диапазоне с помощью встроенных функций. Эта функция может применяться для тестирования, симуляций, статистического моделирования и других задач, требующих случайных данных.
Улучшение логической репликации
Для повышения стабильности и надежности работы базы данных в Digital Q.DataBase добавлены обновления: параллельная обработка больших транзакций подписчиками логической репликации значительно ускоряет процесс передачи данных; добавлен компонент pg_createsubscriber, который упрощает создание логической реплики из резервного сервера, сокращая время настройки.
Это повышает надежность и скорость репликации, что особенно важно для высоконагруженных систем, и делает работу с репликацией удобнее.
Расширенные возможности мониторинга
Администраторы баз данных теперь могут получать более подробную информацию о состоянии системы благодаря новым инструментам: введено новое системное представление pg_stat_checkpointer для отслеживания работы контрольных точек в базе; в EXPLAIN появились параметры MEMORY, SERIALIZE и BUFFERS, которые дают больше информации об использовании ресурсов и позволяют глубже анализировать выполнение запросов; добавлено представление pg_stat_io для детального мониторинга операций ввода-вывода, что помогает выявлять узкие места в производительности; отслеживание обработки индексов в процессе выполнения VACUUM позволяет лучше понимать процесс очистки и реорганизации таблиц.
В новой версии реализованы механизмы, ускоряющие выполнение сложных SQL-запросов: Параллельное выполнение полных (FULL) и правых внешних (RIGHT OUTER) соединений по хешу. Теперь такие операции могут выполняться с использованием нескольких потоков, что значительно сокращает время их обработки.
Благодаря параллельному выполнению соединений крупные аналитические запросы выполняются быстрее, а нагрузка на сервер распределяется более равномерно. Это особенно важно для высоконагруженных систем, работающих с большими объемами данных.
Улучшенная работа с транзакциями
Введена новая серверная переменная transaction_timeout, которая завершает транзакцию, если она выполняется слишком долго. Это предотвращает зависания долгих транзакций и повышает стабильность базы данных.
Настройка серверных конфигурационных файлов
В новой версии Digital Q.DataBase появилась возможность настройки доступа к базе данных: фйллы pg_hba.conf и pg_ident.conf теперь поддерживают включение дополнительных файлов; добавлена поддержка регулярных выражений для ролей и баз данных, что делает настройку безопасности более гибкой.
Эти изменения облегчают работу администраторам и повышают удобство управления СУБД.
Обновление популярных расширений
В новую версию Digital Q.DataBase вошли актуальные обновления ряда расширений, таких как pg_cron, pg_query_state, pgbackrest, pgAudit и других. Расширения дают дополнительные возможности для администрирования, аудита, резервного копирования и управления заданиями.
Новый выпуск СУБД Digital Q.DataBase содержит улучшенные механизмы работы с данными, репликацией и мониторингом, а также предоставляет больше инструментов для администраторов баз данных.