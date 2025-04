«Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase

Компания «Диасофт» продолжает развивать импортонезависимую СУБД Digital Q.DataBase, предназначенную для работы высоконагруженных систем в организациях из любых отраслей экономики. В основе обновленной версии СУБД Digital Q.DataBase – PostgreSQL 17.2, что позволяет использовать все актуальные возможности оригинальной СУБД, включая последние исправления и улучшения. В Digital Q.DataBase реализованы ключевые изменения, направленные на оптимизацию работы с данными, повышение удобства администрирования и улучшение производительности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Оптимизация обработки данных

В новой версии Digital Q.DataBase реализованы улучшенные механизмы обработки данных. Они упрощают обновление данных при синхронизации, делают работу с базами данных более удобной и прозрачной, что особенно актуально для автоматизированных процессов.

Появилась поддержка RETURNING в команде MERGE, что позволяет получать информацию о внесенных изменениях сразу после их выполнения. Это ускоряет синхронизацию данных и делает процесс обновления более удобным.

Добавлена функция merge_action(), которая сообщает, какие изменения были применены к каждой строке. Это упрощает контроль за обновлениями и помогает быстрее выявлять возможные ошибки.

Благодаря новой конструкции WHEN NOT MATCHED BY SOURCE в команде MERGE можно управлять обработкой данных, которых нет в источнике, что помогает поддерживать целостность информации и автоматизировать обработку таких случаев.

Упрощенное управление партиционированными таблицами

В Digital Q.DataBase расширены возможности работы с партиционированными таблицами, добавлены новые инструменты для их администрирования.

Команда ALTER TABLE теперь поддерживает две новые подкоманды: SPLIT PARTITION – позволяет разбить одну партицию на несколько, что дает больше контроля над структурой данных; MERGE PARTITIONS – объединяет несколько партиций в одну, что полезно при оптимизации хранения информации.

Это ускоряет работу с большими таблицами, упрощает администрирование данных и управление разделами, снижает нагрузку на сервер.

Расширенная поддержка SQL/JSON

Добавлены функции-конструкторы и предикаты, упрощающие обработку JSON-объектов.

Реализована JSON_TABLE(), позволяющая преобразовывать JSON в табличный формат, делая их анализ удобнее.

Изменения позволят облегчить обработку JSON-данных в базе, что актуально для веб-приложений, мобильных сервисов и аналитических систем.

Генерация случайных чисел в заданном диапазоне

Теперь можно легко получать случайные числа в заданном диапазоне с помощью встроенных функций. Эта функция может применяться для тестирования, симуляций, статистического моделирования и других задач, требующих случайных данных.

Улучшение логической репликации

Для повышения стабильности и надежности работы базы данных в Digital Q.DataBase добавлены обновления: параллельная обработка больших транзакций подписчиками логической репликации значительно ускоряет процесс передачи данных; добавлен компонент pg_createsubscriber, который упрощает создание логической реплики из резервного сервера, сокращая время настройки.

Это повышает надежность и скорость репликации, что особенно важно для высоконагруженных систем, и делает работу с репликацией удобнее.

Расширенные возможности мониторинга

Администраторы баз данных теперь могут получать более подробную информацию о состоянии системы благодаря новым инструментам: введено новое системное представление pg_stat_checkpointer для отслеживания работы контрольных точек в базе; в EXPLAIN появились параметры MEMORY, SERIALIZE и BUFFERS, которые дают больше информации об использовании ресурсов и позволяют глубже анализировать выполнение запросов; добавлено представление pg_stat_io для детального мониторинга операций ввода-вывода, что помогает выявлять узкие места в производительности; отслеживание обработки индексов в процессе выполнения VACUUM позволяет лучше понимать процесс очистки и реорганизации таблиц.

В новой версии реализованы механизмы, ускоряющие выполнение сложных SQL-запросов: Параллельное выполнение полных (FULL) и правых внешних (RIGHT OUTER) соединений по хешу. Теперь такие операции могут выполняться с использованием нескольких потоков, что значительно сокращает время их обработки.

Благодаря параллельному выполнению соединений крупные аналитические запросы выполняются быстрее, а нагрузка на сервер распределяется более равномерно. Это особенно важно для высоконагруженных систем, работающих с большими объемами данных.

Улучшенная работа с транзакциями

Введена новая серверная переменная transaction_timeout, которая завершает транзакцию, если она выполняется слишком долго. Это предотвращает зависания долгих транзакций и повышает стабильность базы данных.

Настройка серверных конфигурационных файлов

В новой версии Digital Q.DataBase появилась возможность настройки доступа к базе данных: фйллы pg_hba.conf и pg_ident.conf теперь поддерживают включение дополнительных файлов; добавлена поддержка регулярных выражений для ролей и баз данных, что делает настройку безопасности более гибкой.

Эти изменения облегчают работу администраторам и повышают удобство управления СУБД.

Обновление популярных расширений

В новую версию Digital Q.DataBase вошли актуальные обновления ряда расширений, таких как pg_cron, pg_query_state, pgbackrest, pgAudit и других. Расширения дают дополнительные возможности для администрирования, аудита, резервного копирования и управления заданиями.

Новый выпуск СУБД Digital Q.DataBase содержит улучшенные механизмы работы с данными, репликацией и мониторингом, а также предоставляет больше инструментов для администраторов баз данных.