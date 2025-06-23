Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем

Разработчик решений на базе генеративного искусственного интеллекта (genAI) Just AI объявил о запуске Jay Knowledge Hub — облачной PaaS-платформы для быстрого создания и развертывания интеллектуальных систем поиска на базе RAG. Новое решение обеспечивает универсальную обработку данных любых форматов, гибридный семантический поиск, поддержку on-premise-инфраструктуры и интеграцию с корпоративными системами.

Сегодня большинство компаний сталкивается с проблемой разрозненности и неструктурированности корпоративных данных: команды тонут в океане документации, разбросанной по Confluence, Google Docs и бесконечным электронным таблицам. Поиск нужной информации занимает много времени и приводит к снижению эффективности бизнес-процессов. Jay Knowledge Hub с топовыми LLM под капотом превращает корпоративные данные в организованный, доступный и управляемый актив, который позволит централизовать знания, обеспечить быстрый и точный доступ к ним, а также минимизировать человеческий фактор при поиске и обработке данных.

«Платформа Jay Knowledge Hub выросла из внутренней наработки Just AI, — сказал Виталий Виноградов, продуктовый менеджер Just AI, — сначала ребята просто хотели сократить нагрузку на поддержку, а в итоге собрали полноценный движок для умного поиска по знаниям. Сейчас с помощью платформы строятся базы знаний под ключ — от сырого архива до рабочего ассистента с точностью 95% на тестовых сетах».

Ключевое преимущество платформы — ее гибридный интеллектуальный поиск. Система не просто ищет совпадения слов, но понимает семантику, контекст и может перегруппировать результаты для максимальной релевантности. Дата-агенты платформы работают как опытные аналитики, извлекая знания из самых сложных структурированных источников. Платформа поддерживает популярные модели от OpenAI, DeepSeek, «Сбер», Yandex, Т-Банк, а также open-source-решения, такие как Llama-3 и Qwen.

Jay Knowledge Hub способна обрабатывает документы любых форматов: от классических Word и PDF до сложных корпоративных систем вроде Confluence и Jira. Встроенный OCR-движок извлекает информацию даже из графических материалов, а мультимодальный парсер с искусственным интеллектом автоматически очищает, структурирует и обогащает данные.

В ответ на запрос бизнеса, которому важно локальное или безопасное хранение данных, разработчики обеспечили поддержку развертывание платформы в изолированных контурах, работу с on-premise-инфраструктурой и обеспечение строгого контроля доступа к информационным сегментам.

Для технических команд особенно важно: Jay Knowledge Hub — это полноценная PaaS-платформа, а не просто фреймворк. Интеграция занимает минуты, а не недели. API позволяет встраивать интеллектуальный поиск практически куда угодно: от корпоративного мессенджера до виджета на сайте.