«Р7-Органайзер»: глобальное обновление интерфейса

В новой версии 3.1.2.1 «Р7-Органайзер» получил полностью обновленный интерфейс. В числе главных новшеств — унифицированная панель инструментов, новое меню приложения, обновленная графика и возможности настройки и кастомизации интерфейса.

«Р7-Органайзер» получил унифицированную панель инструментов, на которой представлены часто используемые функции в зависимости от того, какая вкладка или какая область органайзера активна. И расположение окон, и сочетание кнопок на панели инструментов теперь гибко настраиваются: можно вывести в «быстрый доступ» самые часто используемые функции. А это означает удобство работы и существенную экономию времени.

Обновлен набор графических элементов, и что важно, — появилось новое интуитивно понятное меню приложений (символ ≡ в интерфейсе). Пунктов здесь стало меньше, а навигация — проще.

Также в новом «Органайзере» доступны сортируемые режимы папок. В один клик мышки пользователь сможет отобразить все свои метки в панели папок, включить или отключить локальные папки или переместить любимые разделы. Цветные метки в режиме папок — это тоже нововведение новой версии. Их применение может значительно облегчить поиск и фильтрацию сообщений.

Улучшения получила и адресная книга — здесь появился новый «табличный» вид, улучшенный режим редактирования карточек, а также кнопка удаления контакта. Плюс, в контекстное меню почты появилась функция «Преобразовать в событие / задачу», а значит, теперь можно быстро создать события на основе полученного письма.

А ещё в новой версии заметно расширилась функциональность редактора подписи. Теперь можно создавать и редактировать свои подписи проще и удобнее — интерфейс редактора серьёзно улучшен, в нём появилось больше возможностей для форматирования текста, добавления изображений, ссылок и др.