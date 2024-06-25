Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность

Платформа Security Vision 5 получила новую функциональностьВышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5. Обновления коснулись всех продуктов...
Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5. Обновления коснулись всех продуктов бренда. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.
Отображение данных и изменения интерфейса
У пользователей появилось больше возможностей по управлению отображением данных через таблицы, карточки, виджеты и другие объекты, а в изменениях интерфейса были учтены их пожелания для более легкой работы с продуктами.
– переработано множество элементов редактора для типов объектов системы (доступность, заполнение, валидация, табличный вид и дерево) и для блоков карточек (виджет, история, чат, текст и свойства).
– переработан интерфейс для редактора действий, добавлена возможность задавать цвет кнопки в зависимости от темы.
– улучшен UI/UX раздела «Пользователи».
– внедрен новый редактор версий рабочих процессов (плейбуков, жизненных циклов, сценариев обработки заявок и пр. в зависимости от модулей).
– для виджетов «Радар», «Карта» и «Глобус» добавлена возможность отображать описание для подписей осей, а также указывать нулевое и максимальное значения на радиальной оси и отрисовку стрелок по заданиям, чтобы исключить наслоение анимаций.
– для виджета «Таблица» добавлена возможность задавать ширину колонок и настраивать их сортировку в связанных таблицах.
– обеспечен механизм отображения всплывающих подсказок по виджетам (при наведении на него курсора мыши) и «заглушек» при отображении пустых блоков.
– для меню Платформы добавлен динамический скролл.
– для редактора карточек добавлена настройка шага в пикселях (через изменение размера сетки).
Коннекторы и работа с данными
Интеграции с любыми внешними системами – важная часть работы платформы как при построении единой экосистемы в рамках оркестрации, так и при выстраивании механизмов реагирования. Поэтому часть обновлений коснулась функционала коннекторов и преобразований данных, благодаря чему расширена логика работы и усилена гибкость продуктов Security Vision при интеграции внешних систем и во время обработки данных из них:
– добавлены визуальное разграничение включенных и выключенных коннекторов и отображение наименований расписаний коннекторов в зависимости от их состояния.
– для коннекторов типа «HTTP» (API) и «Файл» (чтение/запись) добавлены возможности использования архивов BZip2 и Tar, а также выбор конкретного файла из zip архива в HTTP;
– для всех коннекторов обновлены условия для повторения шага (если результат разбит на отдельные события, то проверять условие по каждому событию и повторять шаг, если хотя бы по одному выполнилось) и добавлена возможность получения информации о коннекторах в пуле и свободных портах;
– обновлена логика обновления и применения настроек отправки журнала аудита по Syslog;
– при обработке данных в результате парсинга результат опции «Разбить результат по отдельным событиям» для двух блоков на одном уровне объединяется в события с вариантами всех комбинаций результатов;
– для преобразования «Замена» добавлены опции удаления в начале и конце строки;
– добавлен новый тип преобразования - «Удалить пустые значения из множественных»;
– для парсинга «JPath» добавлена возможность получать имя атрибута (родительского элемента) и полный путь;
– добавлена возможность не только задавать регулярное выражение (преобразование) как фиксированное значение, но и загружать его динамически из свойств, переменных и др.
Ролевая модель
У владельцев системы появилось больше возможностей по управлению пользователями и учету различных изменений:
– добавлена возможность изменения родительской организации в деревьях групп сотрудников и групп пользователей;
– добавлена возможность задавать несколько групп пользователей;
– добавлена возможность запрещать пользователям изменять данные в профилях;
– переработан интерфейс отображения истории изменений в карточке (логирование), добавлена возможность перенести функционал экспорта/импорта событий аудита в выделенный сервис с целью оптимизации;
– для настройки журнала аудита добавлено логирование событий по изменению настроек журнала.
Общая производительность и функциональные компоненты
Другие весомые обновления затронули общую производительность и работу функциональных компонентов:
– оптимизирован процесс удаления большого количества объектов и строк справочников из портала;
– обновлены Angular, Prime NG, amcharts, openlayers, cytoscape, globe.gl, gridster и платформа на .NET 8 (включая библиотеки на актуальные версии);
– обновлен сервис интеграции с СУДИР;
– настроена работа фильтра в общем виде типа «Дерево»;
– внедрены улучшения в рабочих календарях, библиотеке (селекторе) виджетов, процессах удаления данных и других массовых операциях общем виде «Дерево», в меню Платформы и интерфейсе мониторинга состояния компонентов;
– добавлена возможность полнотекстового поиска в «Чате» по аналогии с поиском по действиям в «Графах»;
– добавлена возможность выбора кодировки выгружаемого файла и разделителя текста, а также при назначении цвет фона у документа для отчетов;
– внутрипортальные оповещения получили возможность загружать значения свойств объектов и справочников.