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Состоялся релиз новой версии «RDV Маркет»

Состоялся релиз новой версии «RDV Маркет». Теперь управлять всей торговлей на маркетплейсах непосредственно из «1С» стало проще.

В обновленной версии добавлена новая функциональность аналитики собственных продаж – отчет юнит-экономика. Отчет позволяет проводить сравнительную аналитику по всем продажам на уровне кабинетов, SKU и заказов. Для формирования отчетов используются данные финансовых отчетов маркетплейсов. Пока инструмент доступен только для Wildberries.

В новом релизе появилась поддержка работы с остатками FBS по комплектам и наборам. Теперь перед отправкой остатков по комплекту или набору на маркетплейс проверяется доступное количество товаров не только на основании уже собранных комплектов, но и на основании позиций, входящих в комплект или набор. Также реализовано автоматическое создание заказов на сборку при поступлении заказа маркетплейса на товары, для которых требуется сборка.

Добавлена возможность автоматической обработки остатков внешних поставщиков в рамках дополнительной опции модуля FBS – «Дропшиппинг». Можно настроить передачу остатков от своих партнеров, в рамках источников, расписаний и складов в личных кабинетах маркетплейсов. Заказы, поступившие на товары внешних поставщиков, будут созданы как типовой заказ клиента с возможностью создания заказа поставщику, согласно типовым механизмам вашей .

Также появилась возможность просмотра состава заказа. В разделе «Упаковать» добавлена отдельная табличная часть с указанием состава заказа маркетплейса. Теперь в данном разделе можно увидеть название номенклатуры, штрихкод и количество товаров в каждом заказе.

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В дополнение расширены возможности по работе с финансовым учетом и аналитикой маркетплейсов в рамках нового модуля – «Финансы». Это отдельная опция, которую можно приобрести и настроить независимо от модуля FBS и схемы работы. Модуль позволяет загружать отчеты о продажах, анализировать финансовый результат работы на площадках.

Также добавлен вывод списка неопознанных товаров при загрузке отчета маркетплейса. Теперь можно видеть позиции, по которым необходимо сопоставление или в отчете отсутствует идентификатор SKU; учтена и добавлена поддержка всех последних изменений в отчетах о продажах «Яндекс Маркет» и Ozon; улучшен механизм работы с доверительной отгрузкой. Теперь настройки доверительной отгрузки соответствуют настройкам склада в личном кабинете Ozon.

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