Спецпроекты

Samsung разрабатывает «первую в отрасли» память с высокой пропускной способностью и возможностями для ИИ-вычислений

Электроника

Samsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли памяти с высокой пропускной способностью (HBM), интегрированной с вычислительной мощностью искусственного интеллекта (ИИ) —HBM-PIM. Новая архитектура обработки (PIM) позволяет использовать возможности ИИ для ускорения обработки больших объемов данных в ЦОДах, систем высокопроизводительных вычислений (HPC) и при использовании мобильных приложений с поддержкой искусственного интеллекта.

«Инновационная память HBM-PIM — первое в отрасли программируемое решение PIM, адаптированное для задач различных уровней сложности с использованием ИИ, таких как высокопроизводительные вычисления, обучение и логические процессы. Мы планируем развивать эту технологию за счет дальнейшего сотрудничества с поставщиками ИИ-решений, чтобы создавать еще более совершенные продукты на базе PIM», — отметил Квангил Парк, старший вице-президент по планированию продуктов памяти в Samsung Electronics.

«Я рад видеть, что Samsung решает проблемы пропускной способности и большого энергопотребления памяти для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Конструкция HBM-PIM продемонстрировала впечатляющую производительность и прирост эффективности при работе с важными типами ИИ-вычислений, поэтому мы с нетерпением ждем возможности оценить ее способность решать дополнительные задачи, представляющие интерес для Аргоннской национальной лаборатории», — отметил Рик Стивенс, заместитель директора Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США по вычислениям, окружающей среде и естественным наукам о жизни.

Большинство современных вычислительных систем основаны на архитектуре фон Неймана, использующей отдельные блоки процессора и памяти для выполнения миллионов сложных задач при обработке данных. Такой подход к последовательной обработке требует, чтобы данные постоянно перемещались туда и обратно, что приводит к замедлению работы системы, особенно при обработке постоянно растущих объемов информации.

Вместо этого HBM-PIM передает вычислительную мощность непосредственно туда, где хранятся данные, поскольку оптимизированный для DRAM ИИ-движок помещен в каждый банк памяти (подблок хранения), обеспечивая параллельную обработку и минимизируя перемещение данных. С решением Samsung HBM2 Aquabolt новая архитектура способна вдвое повысить производительность системы при снижении энергопотребления более чем на 70%. HBM-PIM также не требует каких-либо изменений в аппаратном или программном обеспечении, что позволяет ускорить ее интеграцию в существующие системы.

В настоящее время память Samsung HBM-PIM тестируется ведущими партнерами по ИИ-решениям в ускорителях искусственного интеллекта. Ожидается, что эта работа будет завершена в первой половине 2021 г

Другие материалы рубрики

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК

«Ситроникс» запускает производство собственных серверов

Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды

ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими

Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Как почистить кэш в мессенджерах на смартфоне

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам