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Резидент «Сколково» выпустил коммерческие облигации на 50 млн рублей

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

PIM Solutions (до 2 сентября 2020 – PimPay), резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», выпустила коммерческие облигации на 50 млн рублей. Большая часть облигаций уже выкуплена инвесторами, остальные еще размещаются.

PIM Solutions занимается разработкой сервисов по оптимизации логистики и финансированию для участников рынка E-commerce. С помощью решений PIM Solutions онлайн-ритейлеры могут привлечь финансирование и подключить эквайринг. Также сервисы помогают оптимизировать логистику на последней миле: агрегатор служб доставки MetaShip позволяет быстро подключать ведущие службы доставки, пользоваться ими через одно окно, а также выбирать оптимальный вариант доставки с учетом ее стоимости. PIM.Tracking встраивается на сайт интернет-магазина и позволяет покупателям отслеживать посылку. Сервис PIM.Контроль берет на себя мониторинг за выполнением KPI службами доставки и сам ведет претензионную работу с ними в случае нарушений. Клиентами компании являются более 40 тысяч интернет-магазинов, партнерами – более 30 служб доставки. За прошедший год число заказов, которые проходят через систему PIM Solutions выросло с 12 млн до 60 млн.

Сергей Ументаев, директор по проектам компании PIM Solutions, сказал: «Коммерческие облигации позволяют нам, как стартапу, привлекать долговое финансирование и служат первым шагом к формированию публичного профиля компании на рынке капитала. Это более доступный инструмент по требованиям и срокам, поэтому мы решили начать с него, и уже сейчас готовимся к выпуску биржевых облигаций в 2021 году».

Павел Новиков, директор центра инноваций для финансового сектора Фонда «Сколково», отметил: «В условиях дефицита венчурного капитала технологические быстрорастущие компании вынуждены обращаться к заемному капиталу. Коммерческие облигации ранее были доступны только крупным компаниям, сейчас этот инструмент, благодаря нашим резидентам, набирает популярность среди технологических компаний. Простой доступ к рынку капитала для всех участников является важнейшим условием развития экономики и “Сколково” активно поддерживает данное направление на технологическом и законодательном уровне».

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