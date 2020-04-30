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«Корус консалтинг» пополнил линейку решений для электронной коммерции платформой Magento

Интернет E-commerce

«Корус консалтинг» стал официальным партнером Adobe. Благодаря сотрудничеству продуктовый портфель ИТ-компании пополнился омниканальной платформой Magento – одного из мировых лидеров среди решений для электронной коммерции.

Magento – популярная система для управления электронной коммерцией: по данным разработчика, на платформе работают около 3,5% онлайн-магазинов по всему миру. Решение сочетает в себе неограниченные возможности для создания интернет-магазинов любого уровня сложности и подходящая для любой бизнес-модели (B2C, B2B). Решение является частью Adobe Experience Cloud, набора приложений для управления бизнесом в интернете.

Интернет-магазины на платформе Magento быстро работают и выдерживают большой поток посетителей на сайте. Решение легко масштабируется и обладает большим количеством как встроенных, так и дополнительных модулей для управления заказами, омниканального обслуживания покупателей и подключения мобильной коммерции. Встроенная бизнес-аналитика и интеллектуальное решение для управления запасами позволяют развивать онлайн-продажи.

«Динамика развития e-commerce в России растет – в 2019 г. оборот рынка, по данным Data Insight, вырос на 23%, и тренд сохраняется, несмотря на кризис. В условиях текущей ситуации компаниям нужны гибкие и мощные решения для электронной коммерции, которые позволяют быстро запустить онлайн-продажи, справляться с высоким потребительским спросом и предоставлять клиентам лучший пользовательский опыт. Magento – признанное рынком решение для электронной коммерции, у него есть вся необходимая функциональность для поддержки активного развития онлайн-бизнеса как розничных продавцов, так и B2B-компаний в России», – сказала Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

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