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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Гончаров Иван

СОБЫТИЯ


01.09.2026 «МегаФон» и «Литрес»: летом интерес школьников к электронным книгам вырос на 20% 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
23.03.2015 «Ростелеком» в 2015 г. построит 5380 км ВОЛС в рамках устранения цифрового неравенства в Сибири 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гончаров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Shopify 37 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Ростелеком 10986 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 1
9636 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Magento Inc 37 1
АИС Город 2 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Судебная власть - Judicial power 2514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6873 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1259 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2734 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1288 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18417 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 403 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11571 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3251 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 197 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1409 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4903 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7914 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 350 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5000 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1765 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 44 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13714 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6279 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4346 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7654 1
Microsoft Windows 16943 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6322 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 335 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Каштанкин Илья 18 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 4 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Керенский Федор 1 1
Беленький Валерий 32 1
Ярыгов Константин 3 1
Насочевский Виктор 1 1
Путин Владимир 3462 1
Морозов Сергей 61 1
Опенышева Светлана 64 1
Суворов Александр 21 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Ульянов Александр 1 1
Егоров Ярослав 3 1
Вильянов Сергей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Россия - СФО - Новосибирск 4897 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2851 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Земля - планета Солнечной системы 10886 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 1
Дания - Королевство 1338 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 1
Индия - Bharat 5887 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 1
Израиль 2860 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1715 1
Германия - Федеративная Республика 13253 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1097 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1524 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
США - Калифорния 4836 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 679 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 936 1
Нидерланды 3757 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 533 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 1
Литва - Литовская Республика 675 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 413 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 674 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Симбирск 3 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3141 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11718 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 612 1
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3818 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7608 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1096 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1568 1
Увлечения и хобби - Hobbies 396 1
Информатика - computer science - informatique 1203 1
Пропаганда и агитация 198 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1405 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3877 1
Гражданская война 170 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3162 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3985 1
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Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
Известия ИД 776 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 4 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 654 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 186 1
День молодёжи - 27 июня 1100 1
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