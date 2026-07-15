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Аспро

Аспро — это российская компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на создании и внедрении решений для автоматизации бизнес-процессов, в первую очередь на базе платформы 1С:Предприятие. Организация позиционирует себя как поставщик комплексных цифровых инструментов для управления продажами, клиентским сервисом (CRM), электронной коммерцией и маркетингом. Ключевым направлением деятельности является адаптация стандартного функционала 1С под специфические потребности различных отраслей экономики, обеспечивая высокую степень гибкости конфигураций. Компания развивает собственные облачные продукты, среди которых выделяется Аспро.Cloud, представляющая собой SaaS-решение для управления взаимоотношениями с клиентами. Деятельность организации охватывает полный цикл разработки: от проектирования архитектуры до технической поддержки и обучения пользователей. В условиях импортозамещения Аспро выступает одним из значимых участников рынка, предлагая альтернативу зарубежным CRM-системам с глубокой интеграцией в финансовый контур предприятий РФ.

Описание деятельности и специализация

Основной профиль Аспро заключается в создании отраслевых и функциональных решений для платформы 1С. Компания не ограничивается лишь доработкой типовых конфигураций, а разрабатывает собственные модули, которые расширяют возможности базового ПО. Специализация включает несколько ключевых направлений:

  • CRM-системы и управление продажами. Разработка инструментов для автоматизации воронки продаж, управления лидами, контроля эффективности менеджеров и аналитики конверсий.
  • Интернет-магазины и E-commerce. Создание решений для интеграции онлайн-продаж с учетными системами 1С, обеспечивая синхронизацию остатков, цен и заказов в реальном времени.
  • Маркетинг и аналитика. Внедрение инструментов для оценки эффективности рекламных каналов, сегментации аудитории и построения отчетов о прибыли.

Сильной стороной компетенций компании является глубокое знание архитектуры 1С:Предприятие, что позволяет минимизировать риски при масштабировании проектов. Отличительной особенностью является фокус на пользовательском опыте (UX/UI), делая сложные учетные системы более интуитивно понятными для конечных пользователей. Слабые стороны могут включать зависимость от развития самой платформы 1С и необходимость постоянной адаптации продуктов под изменения законодательства и требований рынка.

Структура владения и товарные знаки

Аспро является частью экосистемы компаний, связанных с разработкой ПО для 1С. Часто упоминается в контексте группы компаний или альянсов партнеров фирмы «1С». Компания владеет рядом зарегистрированных товарных знаков, закрепляющих права на названия продуктов и брендов.

  • Аспро.Cloud — облачная CRM-система.
  • Аспро:CRM — решение для управления продажами и клиентской базой.
  • Аспро:Интернет-магазин — модуль для интеграции веб-продаж с 1С.
  • Аспро:Маркетолог — инструмент аналитики маркетинговых расходов.

Продукты и технологии

Портфель продуктов компании охватывает различные аспекты цифровизации бизнеса. Основные решения включают:

  • Аспро.Cloud (SaaS). Готовое облачное решение для малого и среднего бизнеса, позволяющее внедрить CRM без закупки серверного оборудования. Обеспечивает управление контактами, задачами и сделками через браузер или мобильное приложение.
  • Аспро:CRM (On-Premise). Локальная версия системы для крупных организаций, требующих полного контроля над данными и возможностью кастомизации под сложные бизнес-процессы. Интегрируется с телефонией, почтой и мессенджерами.
  • Аспро:Склад и производство. Решения для оптимизации логистических цепочек и управления производственными запасами в связке с учетными системами.

В основе технологий лежит платформа 1С:Предприятие 8.3. Компания использует стандартные средства разработки платформы, а также собственные наработки по оптимизации производительности запросов и обработки больших объемов данных. Применяются технологии облачных вычислений (для версии Cloud), API-интеграции для связки с внешними сервисами (например, АТС «Телфин», как указано в контексте) и веб-технологии для фронтенд-части интерфейсов.

Клиенты и деловые связи

База клиентов Аспро включает предприятия малого, среднего и крупного бизнеса из различных отраслей: ритейл, производство, услуги, логистика. Среди партнеров выделяются компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги и цифровую инфраструктуру.

  • Телфин. Стратегический партнер по интеграции виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Аспро.Cloud. Совместный проект направлен на создание омниканальной платформы для общения с клиентами, что позволяет автоматизировать фиксацию переговоров и управление заявками.
  • Фирма «1С». Партнер по развитию экосистемы 1С:Предприятие. Аспро является сертифицированным партнером, что подтверждает соответствие стандартам качества разработки.

Ключевыми клиентами являются компании, стремящиеся к автоматизации продаж и улучшению сервиса без перехода на сложные ERP-системы. Точный перечень крупнейших корпоративных клиентов часто не разглашается в открытом доступе по коммерческой тайне, однако среди них присутствуют региональные сети ритейла и производственные холдинги.

Конкуренция

На российском рынке решений для CRM и автоматизации продаж Аспро конкурирует с другими разработчиками на базе 1С, а также с независимыми поставщиками ПО.

  • Российские конкуренты:
    • Галактика: поставщик ERP-систем с модулями управления продажами.
    • Битрикс24: популярная платформа для бизнес-процессов, конкурент в сегменте облачных CRM.
    • AmoCRM: SaaS-решение, ориентированное на малый и средний бизнес.
  • Зарубежные аналоги:
    • Salesforce (США): мировой лидер облачных CRM, ранее доминирующий на рынке РФ.
    • SAP (Германия/США): разработчик ERP-систем с мощными модулями CRM.
    • Microsoft Dynamics 365 (США): платформа для управления бизнесом и клиентскими отношениями.

Участие в рейтингах CNews

Аспро регулярно упоминается в аналитических материалах портала CNews. Компания входит в карты рынка «Рынок CRM-систем» и «Рынок ПО для 1С:Предприятие». В рейтингах поставщиков решений на платформе 1С Аспро занимает позиции среди основных игроков, демонстрируя стабильные объемы продаж лицензий и услуг внедрения. По данным аналитиков CNews, компания отличается высокой долей собственных разработок в общем портфеле продуктов.

Цитата руководства

«После интеграции АТС «Телфин.офис» с «Аспро.Cloud» компании отмечают повышение качества связи и скорости обработки обращений. Бизнес-процессы становятся упорядоченными и прозрачными, а взаимодействие с клиентами — простым и быстрым. Также пользователи выделяют возможность автоматизации рутинных задач, которая упрощает работу сотрудников и делает ее более результативной», — отметил Сергей Галямов, исполнительный директор компании «Аспро», в комментарии для портала CNews.

Информация актуальна на 15.07.2026

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в качестве ответчика (2) на сумму 318 532 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2026 «Телфин» и «Аспро.Cloud»: в 2026 году омниканальные коммуникации станут источником данных для аналитики и управления процессами 1
11.04.2023 Завершена интеграция АТС «Телфин.офис» с CRM-системой «Аспро.Cloud» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Аспро и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 287 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1301 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 387 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3100 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12859 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8191 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9959 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17915 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 174 1
Аспро Cloud 3 1
Галямов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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