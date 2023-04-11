Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

Завершена интеграция АТС «Телфин.офис» с CRM-системой «Аспро.Cloud»

Российский провайдер телеком-решений «Телфин» совместно с отечественным разработчиком ПО «Аспро» усиливают свои позиции на рынке комплексных корпоративных бизнес-решений. Компании интегрировали виртуальную АТС «Телфин.офис» с системой «Аспро.Cloud» и планируют на их базе создать полноценную омниканальную платформу для общения с клиентами.

Пользователи АТС «Телфин.офис» и системы «Аспро.Cloud» получили возможность сохранять данные клиентов одновременно в клиентской базе и виртуальной АТС, вести переговоры и фиксировать все договоренности в режиме единого окна, автоматизировать создание сделок с возможностью выбора воронки продаж. Таким образом, связка бизнес-приложений позволяет повысить качество клиентского сервиса, оперативно обрабатывать заявки и успешно закрывать сделки.

Подключая одновременно виртуальную АТС и CRM, у компаний появляются удобный инструмент для звонков в один клик из клиентской базы и система напоминаний в браузере и мобильном приложении. Теперь в считанные минуты можно сформировать коммерческое предложение, выставить и отправить счета и акты. У пользователей есть возможность сегментировать клиентов в соответствии с их ранними запросами, привязать к сделке товары и записи телефонных обращений.

«После интеграции АТС «Телфин.офис» с «Аспро.Cloud» компании отмечают повышение качества связи и скорости обработки обращений. Бизнес-процессы становятся упорядоченными и прозрачными, а взаимодействие с клиентами 一 простым и быстрым. Также пользователи выделяют возможность автоматизации рутинных задач, которая упрощает работу сотрудников и делает ее более результативной», — сказал Сергей Галямов, исполнительный директор «Аспро».

Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle
ПО

В 2023 г. «Телфин» и «Аспро» планируют расширить возможности интеграции и реализовать связку виртуальной АТС и CRM-системы с социальными сетями и мессенджерами для более оперативной работы с заявками. Компании ставят перед собой цель создать единую коммуникационную омниканальную платформу для бесшовной работы с клиентами с использованием абсолютно разных каналов коммуникаций.

«Интеграция корпоративных решений с мессенджерами сегодня является обязательным элементом высокоэффективного и конкурентоспособного бизнеса в России. Связь компании с клиентами должна быть не только качественной и быстрой, но и удобной. Вне зависимости от того, какой инструмент для связи выбирает клиент, все коммуникации необходимо четко фиксировать и использовать для дальнейшего изучения», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию

МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов»

Выпущено приложение «Мой офис Документы» для российской ОС «Аврора», работающее без подключения к интернету

ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал

EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще