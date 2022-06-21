«Телфин» увеличивает возможности бесплатной версии АТС «Телфин.офис»

Российский телеком-провайдер «Телфин» расширил возможности базовой функциональности виртуальной АТС «Телфин.офис». Теперь абоненты провайдера могут иметь основной и несколько дополнительных добавочных номеров. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Одно из ключевых преимуществ IP-телефонии — это многоканальность сети. Абоненты «Телфин» могут одновременно совершать и принимать неограниченное количество телефонных звонков с разных устройств. Благодаря новой функции у каждого сотрудника компании теперь может быть несколько добавочных номеров, которые легко настроить на необходимое оборудование.

На дополнительных добавочных можно настраивать IP-телефон или программный телефон «Телфин» (софтфон), бесплатное расширение «Телфин.софтфон» для звонков из браузера Google Chrome, а также подключить дополнительный сервис «Мобильные сотрудники» (FMC). В списке сотрудников в интерфейсе АТС выведены имеющиеся дополнительные добавочные для каждого сотрудника. Число дополнительных добавочных номеров не ограничено.

«Новая настройка АТС "Телфин.офис" существенно расширяет возможности корпоративной телефонии в целом и удобство работы со звонками для каждого отдельного сотрудника. Больше не надо переключать программный телефон, чтобы в офисе принимать звонки с IP-телефона, а на удаленке — с рабочего ноутбука. Одновременно программный телефон стал доступен на всех устройствах абонентов "Телфин". Для оптимизации бюджета компании вместо переадресации звонков вы можете подключить на добавочный номер сервис FMC и обрабатывать обращения клиентов с мобильного телефона. Или использовать корпоративную мобильную связь "Телфин" c функциями виртуальной АТС, чтобы вести статистику входящих и исходящих звонков, а также записи разговоров», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Основной и дополнительный добавочные номера связаны между собой, вызываются одновременно и используют настройки и правила переадресации основного добавочного. Для корректной работы интеграций достаточно связать только основной добавочный и сотрудника в корпоративной CRM-системе. В этом случае все звонки автоматически попадают на персональных менеджеров, разговоры с клиентами записываются и дублируются в карточке клиента в базе компании.

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Новая функция АТС «Телфин.офис» стала доступной в результате обратной связи от клиентов и партнеров провайдера. В ближайшее время «Телфин» планирует расширить возможности интеграции АТС «Телфин.офис» с Битрикс24 и amoCRM, а также добавить новые настройки для уведомлений о пропущенных вызовах для сервиса «Телфин.бот».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.