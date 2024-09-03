«Телфин» представил собственную интеграцию с Yclients

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» представил готовую интеграцию виртуальной АТС «Телфин.Офис» с CRM-системой Yclients. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Yclients — сервис онлайн-записи и автоматизации бизнес-процессов для компаний из сферы услуг: салонов красоты, фитнес‑студий, языковых школ, медицинских центров, автосервисов и любых других сфер, где применяется предварительная запись клиентов. С помощью Yclients можно также принимать платежи, запускать акции, собирать отзывы, рассчитывать зарплату, вести финансовый и складской учет.

Благодаря интеграции АТС «Телфин.Офис» с системой Yclients компании автоматизируют обработку обращений клиентов по телефону и осуществляют запись клиентов в короткие сроки. Новые возможности сервисов поддерживают историю звонков, запись и хранение разговоров в CRM с возможностью скачать данные. Также пользователям доступна функция всплывающих карточек при повторных обращениях клиентов и распределение звонков по менеджерам, которые ранее работали с клиентами, что позволяет максимально персонализировать общение.

Компании, которые работают с Yclients и сервисами «Телфин», могут совершать звонки в пару кликов, используя расширение браузера Google Chrome. Также у пользователей АТС «Телфин.Офис» и системы Yclients есть возможность поставить звонок на удержание и сделать донабор номера, не выходя из браузера. Кроме этого, с помощью GPT-ассистента, встроенного в расширение, можно переводить звонки в текст и обрабатывать их в соответствии с запросами пользователей.

«Наша компания расширяет ассортимент коммуникационных сервисов и линейку готовых интеграций АТС «Телфин.Офис» с CRM, кастомизируя решения связи исходя из запросов наших клиентов. Так как в числе пользователей сервисов «Телфин» представлено большое число компаний сферы услуг, интеграция с системой Yclients стала запланированным шагом в рамках развития экосистемы коммуникационных сервисов «Телфин», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Связка виртуальной АТС «Телфин.Офис» с системой Yclients — это собственная разработка команды «Телфин». В базе провайдера на сегодняшний день уже представлены готовые интеграции с ведущими CRM: «Битрикс24», «Мегаплан», amoCRM, retailCRM и SalesForce. Процесс подключения данных систем в связке с виртуальной АТС осуществляется за 5–10 минут. Пользователи самостоятельно настраивают работу сервисов, никакие специальные знания для этого не требуются.