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«Телфин» обновил виртуальную АТС «Телфин.офис»

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» добавил возможности указания рабочих статусов сотрудников в функционал виртуальной АТС «Телфин.офис».

Новая опция «Статусы» позволяет сотруднику вести работу более прозрачно для руководства, качественнее планировать сроки исполнения задач, устанавливая уведомление о своей загрузке в режиме реального времени. Функция доступна в интерфейсе АТС «Телфин.офис» и браузерном расширении.

Благодаря новой возможности менеджеры могут оперативно контролировать загруженность каждого сотрудника и при необходимости перераспределять задачи. Кроме того, статусы позволяют проводить более детальный анализ статистики обработки звонков по отделу и каждому сотруднику за определенный промежуток времени.

Функция «Статусы» входит в сервис «Мониторинг», который информирует абонента обо всех входящих и исходящих звонках, а также непринятых вызовах. Сервис помогает контролировать и повышать качество ведения телефонных переговоров в режиме реального времени. Его новые возможности повышают прозрачность рабочих процессов.

На момент запуска функциональности специалисты сами смогут устанавливать себе статусы занятости, а руководство — просматривать их в «Мониторинге». В дальнейшем возможность не только контролировать, но и выставлять рабочие статусы сотрудникам появится и у руководителей.

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«При создании нового функционала «Статусы» мы отталкивались от идеи сделать работу отделов более прозрачной и контролируемой. Как мы видим в мессенджерах — подключён человек к сети или не доступен, так и в рабочем софте необходимо подобное простое визуально понятное обозначение — занят сейчас менеджер, обслуживает звонок или пока не в сети. Подобное решение позволяет компаниям эффективнее распределять текущую нагрузку и планировать будущую», — сказал Дмитрий Османов, продакт-менеджер «Телфин».

Новые возможности «Мониторинга» также полезны при сборе и анализе ежемесячной статистики по учету рабочего времени, оценке трудозатрат сотрудников в целом и планировании дальнейшей нагрузки. Это особенно актуально для колл-центров.

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