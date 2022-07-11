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Сервисы «Телфин» и EnvyCRM автоматизируют до 95% телеком-задач

Российский телеком-провайдер «Телфин» завершил интеграцию АТС «Телфин.офис» и EnvyCRM. Благодаря связке приложений корпоративные клиенты получили возможность автоматизировать до 95% всех коммуникационных задач и увеличить продажи минимум на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

EnvyCRM — CRM-система, которая не требует обучения менеджеров по продажам и позволяет автоматизировать рабочие процессы, что значительно сокращает время обработки заказа и освобождает от рутины. Объединение CRM и АТС «Телфин.офис» улучшает совместную работу команды за счет обеспечения оперативного доступа каждого менеджера к необходимой информации для качественного и своевременного обслуживания клиентов. Это ведет к росту продаж и лояльности покупателей.

«Наш новый партнер по интеграции позволил существенно расширить возможности АТС “Телфин.офис” в области цифровизации телеком-сети наших абонентов. В частности, теперь легко настроить триггерные действия. Например, при недозвоне до клиента, система автоматически напоминает о необходимом решении данной задачи. А благодаря дополнительным сервисам “Телфин” можно включить автоперезвон и задать критерии успешности звонка для каждого конкретного клиента с возможностью последующего перевода вызова на специалиста», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Интеграция виртуальной АТС от «Телфин» с EnvyCRM осуществляется по API, после чего в системе появляется кнопка «позвонить», позволяющая совершать вызовы прямо из карточки клиента. При этом все входящие вызовы фиксируются в CRM-системе, здесь же можно прослушать записи разговора с клиентом и при необходимости скачать их на компьютер. Благодаря этой функции появляется возможность удаленного контроля работы сотрудников: уровня знаний и компетенций специалистов, соблюдения стандартов телефонного обслуживания. «Все взаимодействие с клиентами в CRM автоматически отображаются в журнале звонков. Не у всех провайдеров IP-телефонии есть возможность предоставления истории обращений, однако функциональность АТС “Телфин.офис” обеспечивает сохранность всех записей. Также в EnvyCRM вы можете формировать отчеты по любым обращениям клиентов: видеть их количество, а также среднюю продолжительность по входящим и исходящим звонкам», — отметил Алексей Молчанов, основатель Envybox, компании-разработчика EnvyCRM.

Одновременная работа с сервисами «Телфин» и системой EnvyCRM позволяет наладить процесс обработки телефонных звонков в соответствии с часовыми поясами клиентов. Система самостоятельно ставит задачи сотрудникам на определенный период (час, рабочий день, неделя, месяц), занесение информации по каждому контакту происходит в CRM по одной кнопке, при этом в реальном времени идет подгрузка задач по итогам телефонных разговоров с клиентами.

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Цифровизация

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.

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