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«Телфин» обеспечила интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu

Российский телеком-провайдер «Телфин» обеспечил интеграцию виртуальной АТС «Телфин.офис» с CRM-системой Flowlu. Партнерство позволит пользователям онлайн-сервиса Flowlu эффективнее управлять продажами и клиентами в режиме одного окна.

Flowlu — онлайн-сервис для комплексного управления бизнесом, который включает в себя инструменты для ведения проектов и постановки задач, учета финансов, а также управления продажами и клиентами. Благодаря интеграции CRM Flowlu с IP-телефонией «Телфин» в сервисе появилась возможность синхронизировать все вызовы и историю переговоров с клиентами в едином окне. Часть функций доступна и в мобильном приложении Flowlu.

В рамках партнерства с «Телфин» разработчики Flowlu разработали расширенную функциональность для пользователей — в системе реализована возможность записи разговоров и повторного возврата к аудио. Благодаря внедренным опциям руководители отделов могут в любое время прослушать звонок с клиентом и проанализировать работу менеджеров. В системе Flowlu создаются сделки с указанием контактов или задач на каждый входящий или исходящий вызов — в результате бизнес автоматизирует работу с заявками и получает инструмент управления загрузкой отдела. По прогнозам аналитиков Flowlu, интеграция с «Телфин» сократит время на поиск данных по клиентам на 60% и обеспечит рост общей эффективности и производительности бизнеса заказчиков до 20%.

Интеграция с «Телфин» была одним из наиболее популярных запросов на новую функциональность от пользователей Flowlu, которые менеджмент сервиса получал через соцсети, каналы поддержки и на странице онлайн-голосования. Также аналитики Flowlu провели отдельный опрос на реализацию интеграций с провайдерами телефонии, где приоритет был также отдан «Телфин». Телеком-провайдер предоставил Flowlu тестовый доступ и описание REST API для интеграции. В результате разработчики Flowlu изучили API и реализовали совместный функционал с сервисами «Телфин» на основе открытого протокола OAuth и JavaScript.

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«Сегодня бизнес заинтересован в повышении качества и скорости работы — для этого нужны удобные и современные сервисы, которые не требуют сложных и долгих внедрений, учитывают все потребности пользователей и легко интегрируются с уже имеющимися продуктами компании. Упорядочить знания по каждому клиенту и получить качественную связь теперь можно в едином окне благодаря реализованной интеграции АТС «Телфин.офис» с CRM системой Flowlu», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

«Для пользователей нашего сервиса интеграция с «Телфин» была наиболее ожидаемым и важным событием. Бесшовное соединение, качественная связь и богатый функционал Flowlu позволят нашим заказчикам кратно нарастить продажи и улучшить клиентский сервис. Мы благодарны команде «Телфин» за профессионализм, отзывчивость и оперативно реализованный совместный проект», — отметил Максим Камышев, CEO и сооснователь Flowlu.

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