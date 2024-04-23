«Телфин» расширяет возможности чат бота в Telegram

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» увеличивает функциональные возможности «Телфин.Бот» для контроля качества телефонного обслуживания и работы колл-центров.

Теперь чат бот от «Телфин» позволяет получать в Telegram не только оповещения о пропущенных и принятых звонках, SMS и вызовах внутри компании, но и записи телефонных разговоров, а также сообщения голосовой почты. Непосредственно в мессенджере их можно прослушать и переслать другим контактам. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Дополнительно у пользователей сервиса «Телфин.Бот» появилась возможность прямо в Telegram ознакомиться с краткими расшифровками телефонных звонков. Голосовое сообщение или запись телефонного звонка можно транскрибировать в текст. Резюме разговора автоматически приходит в мессенджер.

В Telegram можно настраивать получение уведомлений как по внешним номерам или определенным добавочным номерам, так и по очередям звонков, например, одного отдела или регионального офиса. Если звонок был пропущен, то дополнительно с номером сотрудника в Telegram приходит информация по времени ожидания ответа.

«Благодаря расширенным возможностям чат бота компании повышают контроль за работой колл-центров. В результате чего растет скорость реагирования на пропущенные заявки, соблюдаются нормы и стандарты телефонного обслуживания. Эффективность работы сотрудников повышается, так как не выходя из мессенджера, можно прочитать SMS, прослушать звонок или сообщение голосовой почты», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Подключается чат бот бесплатно. «Телфин.Бот» работает с АТС «Телфин.Офис» и с неограниченным числом внешних номеров, подключенных к сервису. Сгенерировать токен для бота можно из маркетплейса виртуальной АТС.

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«Телфин» — российский поставщик комплексных коммуникационных решений. Среди сервисов «Телфин» — виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», интеграция с CRM и мессенджерами. Компания предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии за 2023 г.