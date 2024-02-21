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На базе российского ПО создадут единый национальный химический информационный ресурс

Компания «Синтелли» завершила доработку российского программного комплекса хемоинформатики для решения задач органической и медицинской химии. Специализированная SaaS платформа на основе ИИ поможет пользователям в 20 раз быстрее искать, обрабатывать и анализировать информацию.

Решение может применяться в фармацевтической, косметической и химической промышленности, в сфере защиты интеллектуальной собственности, патентного поиска, регуляторной деятельности.

В базе есть данные о более 155 млн молекул со встроенными модулями для прогнозирования физико-химических, биологических, экологических свойств, токсичности веществ и др. Система позволит осуществлять поиск не только по структурам, но и по литературным источникам, и по химическим реакциям.

Платформа не имеет аналогов в России и объединяет функционал нескольких конкурирующих зарубежных продуктов, таких как Reaxys, SciFinder.

Проект реализован при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Общая стоимость проекта составила 60,35 млн руб., сумма гранта – 47,68 млн руб.

«Благодаря своевременной поддержке от государства мы по сути сделали новый продукт – оригинальную отечественную платформу искусственного интеллекта в органической химии. Использование технологий машинного обучения позволило нам внедрить в платформу новый функционал, которого нет у наших зарубежных конкурентов. В том числе – модуль быстрой оценки большого количества параметров, связанных с токсичностью соединений. В результате наша страна получила мощный инструмент поддержки принятия решений в химии и смежных отраслях (фармацевтика, экология и пр.). Надеюсь, что он будет полезен в целом ряде областей промышленности и науки», – сказал сооснователь платформы, член-корреспондент РАН Максим Федоров.

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С разработчиком ПО уже сотрудничает более 30 организаций, среди которых Роспатент (ФИПС), «Артген Биотех», Казанский федеральный университет, а также более 1000 пользователей из разных стран мира.

«При экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности эксперты Роспатента проводят поиск в мировых базах данных научной и научно-технической информации по всем основным областям науки и техники. В связи с уходом иностранных компаний в 2022 г., с которыми мы сотрудничали в части получения доступа к специализированным базам данных в области химии, перед нами стоит задача обеспечения доступа к подобным базам данных для экспертизы заявок на патенты в области химии, фармацевтики и биотехнологий. С 2023 г. мы активно сотрудничаем с компанией "Синтелли" и планируем в 2024 г. выйти на создание совместного отечественного продукта, который полностью удовлетворит наших пользователей и обеспечит качественный поиск по базам данных органической и медицинской химии. Основным его преимуществом станет возможность проведения поиска по химическим структурам, который так необходим отечественным изобретателям и экспертам», – отметила заместитель директора Федерального института промышленной собственности Анна Полякова.

Команда разработчиков Thothex университета ИТМО отметила, что с помощью «Синтелли» можно спланировать синтез вещества и рассчитать его стоимость, а также предсказать свойства будущего продукта и оценить его токсичность. Платформа имеет понятный и удобный интерфейс. По каждому соединению собрано большое количество различной информации – от физико-химических параметров до биоактивности.

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