Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

В России открыли первую дистанционную магистратуру по химии и ИТ

ИТМО запускает дистанционную магистерскую программу «Химический софт». Это первая программа в стране, где готовят профильных специалистов, использующих ИТ-технологии для решения задач химии, биотехнологии, медицинской диагностики, фармацевтики, здравоохранения. Выпускники смогут работать в компаниях-производителях оборудования и умных систем для химических производств и лабораторий. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Программа рассчитана на выпускников бакалавриата по специальностям, связанным с химией и химической технологией, биологией, биотехнологией, медициной, математикой, физикой, ИТ. Выпускники будут также обладать компетенциями в области интернета вещей, анализа и визуализации больших данных, вычислительной химии, блокчейна, искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Партнером стала платформа искусственного интеллекта в химии «Синтелли», специалисты которой будут преподавать в магистратуре, а также предлагать студентам проекты для разработки. Кроме того, Центр инфохимии ИТМО проектирует решения на стыке ИТ, роботизации и химической технологии для компаний «Агама», «Уралхим инновация» и «Вкусвилл», а выпускники работают в Danone, BIOCAD и других компаниях. Средняя зарплата выпускника – специалиста в химии и ИТ – 150-250 тыс. руб. в месяц в зависимости от опыта.

«Разработка программного обеспечения пригодится как при оптимизации синтеза жизненно важного лекарства, разработке портативных тест-систем, так и при создании завода с промышленными роботами. Сюда же относится разработка программных продуктов и интерфейсов для лабораторного и медицинского оборудования, МРТ-сканеров и хроматографов, микроскопов, масс-спектрометров и потенциостатов для сенсорных систем. Это очень востребовано в индустрии: мы получаем множество запросов от бизнеса и стартапов на таких специалистов, поэтому открыли магистратуру, которая даст ребятам все необходимые знания, умения и практику», – сказала руководитель образовательной программы, директор Центра инфохимии, профессор ИТМО Екатерина Скорб.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики
Бизнес-коммуникации

Студенты смогут разрабатывать масштабируемые и безопасные программные решения для любой операционной системы, браузера и устройства, объединять отраслевой опыт и новейшие достижения в области информационных технологий, чтобы предлагать индивидуальные решения и продукты, которые соответствуют потребностям и поведению их пользователей. В фокусе программы также – подключить студентов к выработке стандартов и систем сертификации в химическом программном обеспечении, которые пока слабо развиты не только в России, но и в мире.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем

Знаменитому российскому хакеру не отдают изъятые следствием деньги. Они в 100 раз больше ущерба, который не он нанес

Из программистов в полковники. США радикально меняют метод привлечения ИТ-шников в армию

Заработок специалистов по нейросетям достиг «безумных» $20 млн в год

В России радикально улучшаются условия ИТ-ипотеки. Переехать в свое жилье станет проще

Убыточный стартап бывшего замминистра связи России нашел способ остаться на Nasdaq

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще