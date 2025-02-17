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Мухамеджанова Алина



17.02.2025 «Инфамед К» разрабатывает новый лекарственный препарат с помощью платформы «Синтелли» 1
09.08.2024 Компания «Синтелли» выпустила обновленную версию платформы на базе ИИ для органической и медицинской химии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мухамеджанова Алина и организации, системы, технологии, персоны:

Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 46 1
Оповещение и уведомление - Notification 4661 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4379 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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