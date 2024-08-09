Компания «Синтелли» выпустила обновленную версию платформы на базе ИИ для органической и медицинской химии

Компания «Синтелли», входящая в ГК «Наносемантика» и использующая искусственный интеллект для увеличения скорости и эффективности исследований в области органической химии, обновила одноименную платформу для поиска, обработки и анализа химической информации. Новая версия включает полнотекстовый поиск по литературе, структурам «Маркуша», улучшенные модули генерации новых соединений и автоматического извлечения структурных формул из документов. Также внесен ряд изменений в интерфейс продукта, упрощающий его использование. Об этом CNews сообщили представители «Синтелли».

Платформа «Синтелли» может применяться в фармацевтической, косметической и химической промышленности, в сфере защиты интеллектуальной собственности, образования и регуляторной деятельности. Разработанный подход автоматического предсказания свойств химических соединений позволяет на несколько порядков сократить временные и денежные затраты при разработке новых лекарственных средств, других веществ и материалов.

Обновленная версия платформы (версия 2.1) содержит новые функции и дополнения, которые расширяют возможности поиска и прогнозирования химических соединений.

В базу данных «Синтелли» добавлено 160 млн литературных источников, а также 15 млн патентов. Ранее поиск можно было провести исключительно по структурам, теперь пользователь может найти также связанные с ними научные публикации и патенты, возможен комбинированный и полнотекстовый поиск, сортировка и фильтрация. Текстовые запросы можно вводить на русском и английском языках, что значительно упрощает нахождение необходимой информации среди множества источников.

Поиск по структурам «Маркуша» позволяет легко находить и анализировать сложные химические структуры. Данная функция особенно актуальна для патентного поиска, когда пользователю необходимо провести поиск по группе химических соединений. В обновленном модуле SynMap добавлена возможность оптимизации, а также дополнительные параметры для генерации новых соединений, что значительно повысило качество сгенерированного массива.

Одной из новых интеграций стал индикатор применимости моделей. Для каждого прогноза он предоставляет оценку его применимости к конкретной молекуле, что повышает надёжность профилирования новых соединений и позволяет принимать информированные решения по стратегическому планированию прикладных разработок в области органического синтеза, медицинской и фармацевтической химии.

Изменения затронули интерфейс, который стал более интуитивным, и общую навигацию: она стала более плавной. Теперь пользователи смогут получать уведомления о важных событиях на платформе и настраивать систему подсказок.

«Мы постоянно работаем над улучшением платформы, чтобы предоставить российским ученым качественный инструмент для поиска, обработки и анализа химической информации, не уступающий зарубежным аналогам. Работы по наполнению и совершенствованию базы данных продолжаются: в начале 2025 г. мы планируем выпустить новый модуль поиска по химическим реакциям», ‒ сказала Алина Мухамеджанова, генеральный директор компании «Синтелли».