«Инфамед К» разрабатывает новый лекарственный препарат с помощью платформы «Синтелли»

Российское фармацевтическое предприятие «Инфамед К» использует модульную ИИ-платформу от компании «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика») для разработки нового лекарственного средства. По мнению специалистов компании, это позволит сократить общий срок проекта на 30-50%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Наносемантика».

Компания «Инфамед К» – разработчик и эксклюзивный производитель таких известных лекарственных препаратов, как «Мирамистин» и «Окомистин» – имеет долгосрочные цели по выпуску новых препаратов на основе оригинальных лекарственных молекул. В рамках текущего проекта необходимо найти уникальную молекулу, которая сочетает в себе антисептический и противовоспалительный эффекты. Для этого специалисты «Инфамед К» создали специальный датасет, включив в него известные молекулы, уже зарегистрированные как лекарственные средства в соответствующих группах анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ).

Чтобы оптимизировать поиск, обработку и анализ химической информации «Инфамед К» использует модульную ИИ-платформу для органической и медицинской химии «Синтелли», которая с помощью алгоритмов глубокого обучения прогнозирует более 80 свойств веществ, включая токсикологические характеристики. Таким образом можно отсеять миллионы бесперспективных соединений на ранних этапах разработки и снизить риски неудач на этапе доклинических и клинических исследований.

С помощью платформы «Синтелли» специалисты компании «Инфамед К» провели первичный скрининг, чтобы из миллионов потенциальных вариантов отобрать чуть более 200 молекул. Далее благодаря тщательной фильтрации по ключевым параметрам — таким, как снижение токсичности у различных групп животных и оценка патентной чистоты соединений, — выделили 38 наиболее перспективных молекул.

Один из важных этапов процесса разработки новых лекарственных препаратов – литературный поиск – специалисты также выполнили с помощью «Синтелли». Платформа проанализировала доступные данные и научные публикации для определения патентного статуса молекулы, что позволило отделить ранее исследованные молекулы от новых.

Далее наиболее перспективные соединения были ранжированы, и для шести лидеров списка были определены потенциальные пути синтеза. Платформа «Синтелли» позволила предсказать масс-спектры и спектры ЯМР (ядерного магнитного резонанса), что упростило подтверждение структуры синтезированных соединений. Специалисты смогли сравнить расчетные данные со спектрами, полученными в лаборатории, и оценить чистоту и идентичность вещества.

Разработка нового препарата зачастую занимает около 10 лет, включая выбор молекулы, доклинические и клинические испытания, а также регистрацию. С помощью платформы «Синтелли» компания «Инфамед К» надеется сократить этот процесс на три-пять лет.

«Ключевая ценность «Синтелли» для нас заключается в значительном ускорении процесса разработки. Благодаря ее возможностям мы можем эффективнее отсеивать неподходящие молекулы, что позволяет существенно снизить затраты на исследования. Это даст нам возможность сосредоточиться на глубокой оптимизации перспективных соединений и быстрее перейти к этапу клинических испытаний», ‒ сказал Константин Назаров, заместитель директора по производству, ООО «Инфамед К».

«Разработка новых лекарственных средств в России имеет стратегическое значение. Мы рады, что спустя семь лет от старта разработки нашего продукта мы наконец-то подобрались к реальным и успешным кейсам наших клиентов, за которыми крайне интересно наблюдать. Надеюсь, что дальше их будет все больше и больше», ‒ отметила Алина Мухамеджанова, генеральный директор ООО «Синтелли».