Исследование VK и ИТМО: количество образовательных программ в геймдеве за год увеличилось в полтора раза

«VK образование», игровая площадка VK Play и ИТМО изучили русскоязычные образовательные программы для игровой индустрии. За два года их число выросло на 45%. Несмотря на большой спрос на онлайн-курсы и интенсивы, интерес к вузовскому образованию в области игровой разработки также вырос. Количество университетских программ бакалавриата и магистратуры в геймдеве увеличилось на четверть.

Аналитики «VK образования», VK Play и ИТМО изучили открытые источники и собрали базу из 233 программ и курсов, 74% из которых — курсы для людей старше 18 лет с высшим образованием. Результаты показали ключевые изменения на рынке образования в геймдеве. Существует тенденция на увеличение стоимости курсов — в среднем она выросла на 13%. При этом в течение двух лет (2020-2022 гг.) закрылось менее 10% программ в этой области. Более половины программ обучения сфокусированы на навыках ИТ-разработки, примерно четверть — на гейм-дизайне и оставшуюся часть делят остальные компетенции индустрии, такие как арт, тестирование и прочие.

«Мы рады, что с каждым годом количество образовательных программ увеличивается. Это говорит о том, что индустрия постоянно развивается и спрос на кадры растет. Мы со своей стороны стараемся поддерживать образовательные инициативы в геймдеве и делаем все возможное для развития всего игрового сегмента в стране», — сказал Василий Магурян, CEO VK Play.

«На протяжении последних лет мы в VK даем школьникам и студентам по всей стране возможность стать ближе к игровой индустрии: проводим профориентационные проекты, запускаем образовательные программы по играм совместно с вузами. Мы рады, что у молодых людей из разных уголков страны появляется больше возможностей начать свою карьеру в геймдеве и найти свое призвание в игровой индустрии», — отметила Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK.

Самую большую долю из всех образовательных программ занимают курсы и интенсивы — 71%. Три четверти (75%) программ реализуются в онлайн-формате. При этом заметна тенденция, когда игроки рынка расширяют линейку предлагаемых образовательных форматов: теперь один и тот же учебный материал можно получить в той форме, которая удобна студенту — заочно, онлайн или в виде интенсива. Средняя стоимость курса повышения квалификации или переподготовки составляет 186 тыс. руб., при этом цена не зависит от того, выдается ли по итогам прохождения диплом или только сертификат.

На высшее образование (бакалавриат и магистратура) приходится всего 21% программ. Количество бакалаврских программ увеличилось на 25%, магистерских — на 27%. В бакалавриате абитуриентам доступны более 1300 бюджетных мест, в магистратуре — 235. Стоимость контрактного обучения за весь период в среднем составляет 1 087 340 руб. — в бакалавриате и 555 тыс. руб. — в магистратуре.

«Начиная с запуска программы в 2017 г., мы видим стабильную тенденцию увеличения интереса студентов бакалавриата к магистерской программе “Технологии разработки компьютерных игр”, реализуемой в ИТМО. За это время, подстраиваясь под спрос, мы увеличили количество бюджетных мест более чем в семь раз, при этом конкурс каждый год сохраняется на уровне три-пять человек на место», — сказал руководитель программы «Технологии разработки компьютерных игр» ИТМО Андрей Карсаков.

На курсы для детей и среднее профессиональное образование приходится 15% от общего числа образовательных программ. Прирост в этом сегменте составил также 15%. В отличие от программ для взрослой аудитории, где преобладает онлайн формат, здесь наблюдается обратная картина — большинство курсов имеют очный формат. Средняя стоимость программ СПО составила 423 тыс. руб., а курсов для детей — 64 886 руб.

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Исследование проводилось на основе анализа открытых источников с целью сбора полного перечня образовательных программ, готовящих будущие кадры для индустрии разработки игр. Задачей исследования было изучение трендов на рынке подготовки кадров для данной сферы, составление прогноза относительно перспектив развития данного сегмента образования. Все программы рассматривались по шести параметрам: формат и стоимость обучения, местонахождение образовательной организации, количество обучающихся, конкурс на место (если есть), частота запуска. Также, в выборку не были включено большинство образовательных программ общего профиля, которые могут быть косвенно-релевантными — там где готовят программистов, 3D-моделлеров и т.д. Фокусировка была сделана на программы, сфокусированные на индустрии игр. За основу перечня было взято исследование, проведенное в 2021 г.

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«VK образование» открывает молодежи путь в ИТ, помогает совершенствоваться в профессии и осваивать новые специальности. На протяжении последних 10 лет реализует образовательные проекты и инициативы для школьников, студентов, учителей и профессионалов индустрии.

VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог из 13 тыс. игр, облачный гейминг, стриминг, киберспорт и др. На площадке представлены игры на любой вкус — от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры. До конца года VK Play планирует расширить функционал своей площадки новыми сервисами и возможностями для игровой аудитории.

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ИТМО (Санкт-Петербург) — национальный исследовательский университет. Приоритетные направления: ИТ и искусственный интеллект, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, Life Sciences, Art&Science, Science Communication.