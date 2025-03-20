АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, стала технологическим партнером университета «Сириус» по программе магистратуры «Искусственный интеллект и математическое моделирование в промышленности». Об этом CNews сообщили представители АО «МЦД».

Ядро научно-технологического университета «Сириус» составляют научные центры по приоритетным для России направлениям, позволяющие готовить востребованных специалистов с актуальными компетенциями. Все учебные программы носят междисциплинарный характер и соответствуют деятельности научных центров и лабораторий университета «Сириус» под руководством ведущих ученых и при поддержке высокотехнологичных компаний: искусственный интеллект и информационные технологии, генетика и науки о жизни, когнитивные и междисциплинарные исследования.

АО «МЦД» поможет в разработке и реализации профессиональных дисциплин, программ практической подготовки и научно-исследовательской деятельности. Программа магистратуры направлена на подготовку специалистов, способных решать задачи цифровой трансформации промышленности с использованием методов и технологий математического моделирования и искусственного интеллекта.

После завершения обучения выпускники научатся: проводить расчетные исследования физических процессов с использованием современных методов и технологий; проектировать новые и модернизировать существующие изделия с использованием методов и технологий математического моделирования и искусственного интеллекта; разрабатывать новые методы и технологии математического моделирования и искусственного интеллекта при проектировании, модернизации и эксплуатации различных изделий; моделировать различные промышленные условия и прогнозировать возможные инциденты при эксплуатации изделий; осуществлять моделирование испытаний различных изделий с использованием методов и технологий математического моделирования и искусственного интеллекта для достижения заданных параметров; оформлять и представлять результаты научно-исследовательской деятельности и обеспечивать их внедрение в практику.

«Сотрудничество с университетом «Сириус» стало важным событием для нашей компании. Наша задача в качестве технологического партнера – это помощь в подготовке современных инженеров, которые способны решать задачи цифровой трансформации промышленности с применением актуальных знаний и практического опыта. Как потенциальный работодатель мы заинтересованы в том, чтобы содействовать студентам в практической и научно-исследовательской деятельности для освоения программы магистратуры с необходимым для профессионального роста практическим опытом», – сказал Валерий Локтев, генеральный директор АО «Моделирование и цифровые двойники».

«Формирование у обучающихся необходимых промышленности компетенций по использованию современных технологий и методов математического моделирования и искусственного интеллекта возможно только на реальных кейсах, что несомненно можно достичь активным вовлечением в образовательный процесс технологических компаний-партнеров (представителей крупных и средних ИТ-компаний, занимающихся разработкой и внедрением программных решений в промышленность)», – отметила руководитель программы магистратуры Анастасия Королева, руководитель группы, Научный центр информационных технологий и искусственного интеллекта университета «Сириус», кандидат технических наук.