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Индексная книга (каталог) CNews*
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Локтев Валерий


20.03.2025 АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов 1
16.08.2023 «Моделирование и цифровые двойники» стала партнером «Росатома» в рамках развития партнерской сети «Логоса» 1
02.06.2023 «Моделирование и цифровые двойники» стала дистрибьютором российского программного комплекса САПР «Гамма» 1
28.07.2022 «Моделирование и цифровые двойники» и «Тесис» объявили о стратегическом партнерстве 1
24.06.2022 Компании «Моделирование и цифровые двойники» и «Фидесис» объявляют о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Локтев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 38 4
ANSYS 77 3
Fidesys - Фидесис 21 2
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1334 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10223 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2182 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1795 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20955 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4445 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3774 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5413 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3801 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1635 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 367 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 74 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6339 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 354 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 634 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
ANSYS HFSS 4 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Гамма САПР 9 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 983 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146358 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8697 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 2
Энергетика - Energy - Energetically 5159 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1339 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 13 1
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