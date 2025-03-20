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Локтев Валерий
Локтев Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 26 1
|ANSYS HFSS 4 1
|ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Гамма САПР 9 1
|Microsoft Windows 15781 1
|ТЕСИС FlowVision 10 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 983 1
|Linux OS 10079 1
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