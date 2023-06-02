«Моделирование и цифровые двойники» стала дистрибьютором российского программного комплекса САПР «Гамма»

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), поставщик программных продуктов и услуг для численного многодисциплинарного моделирования и инженерного анализа, разработчик многоцелевых программных комплексов для машиностроительных производств, и Севастопольский государственный университет (СевГУ), разработчик отечественного программного комплекса САПР «Гамма», подписали соглашение о сотрудничестве и дистрибьюторский договор. В рамках него компании будут совместно работать над интеграцией САПР «Гамма» с другими отечественными продуктами для численного моделирования.

Сотрудничество МЦД с СевГУ позволит обеспечивать российские предприятия радиоэлектронной промышленности программным комплексом автоматизированного проектирования и моделирования сложных высокочастотных радиоэлектронных систем, таких как: антенно-фидерные устройства, включая фазированные антенные решетки; СВЧ-печатные платы; элементы СВЧ-цепей: линии передач, делители, фильтры и т.п.; распространение электромагнитных волн на электрически больших объектах.

САПР «Гамма» содержит модули для электродинамического моделирования на системном уровне, а также в формате 3D. Трехмерное моделирование включает в себя полноволновые методы конечных элементов (FEM) и конечной разности во временной области (FDTD), а так же асимптотический метод геометрической оптики. Поддерживаются высокопроизводительные вычисления на CPU и GPU. Точность моделирования САПР «Гамма» не уступает таким зарубежным программным продуктам как Ansys HFSS, SPEAG SEMCAD, CST Studio и Altair Feko.

В рамках сотрудничества МЦД будет обеспечивать лицензирование, внедрение, техническую поддержку и обучение САПР «Гамма», а также работать над интеграцией и адаптацией САПР «Гамма» с другими российскими системами численного моделирования и системами управления расчетными данными и процессами.

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«Мы рады заключению соглашения с Севастопольским государственным университетом. Разработка САПР «Гамма» и ее появление в России в 2022 г. стало приятным и неожиданным сюрпризом для отечественных разработчиков радиоэлектронного оборудования, многие из которых использовали либо зарубежное аналоги типа Ansys HFSS, либо и вовсе были лишены возможности покупать их из-за санкций. Отрадно, что у нас в стране теперь появился и развивается полностью импортонезависимый высокотехнологичный программный комплекс, который уже апробирован и получил благоприятные отзывы от первых пользователей в России. Важным аспектом также является внесение САПР «Гамма» в реестр Российского ПО. Мы уверены, что наше стратегическое партнерство в интересах российских разработчиков электронной продукции будет плодотворным, эффективным и обеспечит технологический суверенитет электронной отрасли для моделирования сложных высокочастотных радиоэлектронных систем», – отметил Валерий Локтев, генеральный директор компании «Моделирование и цифровые двойники».

«Отечественные предприятия потеряли доступ к зарубежному ПО электромагнитного моделирования в результате наложенных на Россию санкций: невозможно ни обновить ранее купленные программные продукты, ни приобрести новые. Определенные ограничения были и ранее, но теперь российским производителям перекрыли кислород в этой области всерьез и надолго. САПР, способные осуществлять электромагнитное моделирование интегральных схем, антенных устройств и печатных плат, ускоряют и упрощают процесс разработки. Ряд испытаний и тестов проводится путем моделирования, а не натурных испытаний, что существенно экономит деньги и время. САПР «Гамма» является аналогом иностранных программных пакетов (Ansys HFSS, SPEAG SEMCAD, CST Studio и др.) и способна заместить их, в том числе в критических областях промышленности. Конечные потребители САПР «Гамма» — это разработчики и производители радиоэлектронной и навигационной аппаратуры, систем связи, беспроводных систем связи, цифровых и промышленных сервисов, оборудования центров управления воздушным движением. Сотрудничество АО «МЦД» и СевГУ способствует укреплению технологического суверенитета страны: российские предприятия радиоэлектронной промышленности получат доступ к эффективному программному комплексу, который не уступает зарубежным аналогам и способна заместить их, в том числе в критических областях промышленности», – сказал Сергей Дудников, проректор СевГУ по инновационной деятельности.