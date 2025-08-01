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Индексная книга (каталог) CNews*
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Королева Анастасия


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Новая магистерская программа университета «Сириус» по ИИ и моделированию усилена экспертизой «Т1 Интеграция» 1
20.03.2025 АО «МЦД» и университет «Сириус» начнут подготовку востребованных промышленных специалистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Королева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 39 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 136 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1456 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1512 1
Локтев Валерий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6103 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1649 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30754 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 966 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 49 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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