Государство выделит инвесторам технологических стартапов вузов 3 млрд рублей

Государство компенсирует половину частных инвестиций в технологические стартапы российских университетов – проекты, которые базируются на разработках студентов и преподавателей. Таким образом власти России надеются стимулировать развитие технологического предпринимательства в университетах.



3,1 млрд рублей инвесторам

Инвесторы, которые вложили средства в университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до половины своих затрат за счет федеральных субсидий. Постановление о правилах предоставления субсидий опубликовано на сайте Правительства России.

В документе идет речь о том, что из госбюджета будут компенсировать затраты на проекты, основанные на разработках студентов, преподавателей или научных работников вузов. В федеральном казне до 2024 г. выделены на эти цели порядка 3,1 млрд руб.. Субсидию от государства получат участники 145 лучших проектов, которые проанализируют независимые эксперты – как будет формироваться комиссия, пока не сообщается.

Оператор программы – Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)

Программа возмещения инвестиций реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Оператором программы является Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в «Сколково» – именно ему будет перечисляться госсубсидия для дальнейшего распределения средств между инвесторами.

Какие стартапы попадут в программу

Под «университетским стартапом» в постановлении понимается хозяйственное общество, участники которого получили поддержку университетской «стартап-студии». Или же доля в уставном капитале стартапа в размере не менее 10% принадлежит университетской «стартап-студии». Доля также может принадлежать сотрудникам вуза, студентам или выпускникам вуза, которые завершили обучение не более трех лет назад. При этом юрлицам со стороны – которые не представляют образовательные организации – может принадлежать не более 50% долей в уставном капитале.

Есть и другие требования: объем выручки университетского стартапа от реализации товаров, работ или услуг за год, предшествующий году подачи заявки в Фонд, не должен превышать 120 млн. руб.. С даты создания стартапа должно пройти не больше пяти лет.

Уточним, что имеется в виду под «университетской стартап-студией» в постановлении – это хозяйственное общество, учредители или участники которого – образовательная организация, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и другие физические или юридические лица, которые занимаются развитием предпринимательских компетенций студентов и работников вуза.

Отмечается, что в проекте, на который подается заявка, должна присутствовать научно-техническая новизна и «потенциал создания объектов интеллектуальной собственности по результатам реализации проекта». Должна быть также перспектива его монетизации. Сам проект обязан отвечать приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в России и перечню критических технологий, которые утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г.

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В перечень входят такие сферы, как безопасность и противодействие терроризму, индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, науки о жизни (биология, сельское хозяйство, медицина, биофизика и т.д.), перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, рациональное природопользование, робототехнические комплексы военного, специального и двойного назначения, транспортные и космические системы, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Требования к инвесторам

Компенсировать затраты на университетские стартапы тоже смогут не все. Так, спонсор не должен быть учредителем (участником, акционером) юридического лица, в которое планирует осуществить инвестиции, с долей участия более 15% в уставном капитале. Инвестор также не может быть банкротом. Не дадут денег и человеку с судимостью за преступления в сфере экономики – только если она погашена или снята. Спонсор также не должен быть лишен права занимать определенные должности и исправно платить НДФЛ за последние три года, предшествующие году подачи запроса на возмещение.

Как компенсировать затраты

Университетский стартап должен направить в Фонд заявку на проведение экспертизы расходов, которые планирует понести за счет инвестиций физических лиц. В ней должно быть описание проекта и расходы, которые планируется понести за счет средств инвестора.

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Чтобы получить деньги, инвестор должен после заключения договора с Фондом перечислить деньги стартапу в виде вклада в его уставный капитал, в его имущество, по договору купли-продажи акций университетского стартапа или по договору конвертируемого займа. Перечислять инвестиции можно частями – тогда инвестору тоже будут погашать его затраты частями. Погасят половину расходов, если общая сумма инвестиций составляет не менее 500 тыс. руб. – если она будет меньше, возмещать ничего не станут.

Размер возмещения части затрат составляет не более 50% суммы осуществленных инвестиций и не превышает сумму налога на доходы физических лиц, уплаченную инвестором за 3 года, предшествующие году подачи в Фонд запроса. В то же время общий размер возмещения части затрат одному инвестору не может превышать 20 млн. руб..

Предыстория

Напомним, в июне 2022 г. Председатель правительства Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам представил комплекс стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития. В число значимых направление вошло«создание вокруг университетов экосистемы технологического предпринимательства – инкубаторов для массового создания десятков тысяч стартапов в сфере высоких технологий».