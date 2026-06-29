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Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева
СОБЫТИЯ
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|29.06.2026
|Сохранить историю: столичный производитель помогает музеям Москвы оцифровывать коллекции 1
|22.05.2024
|«Лаборатория Касперского» заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева 3
Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябоконь Игорь 1 1
|Кулашова Анна 68 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164494 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
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