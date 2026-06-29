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Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Сохранить историю: столичный производитель помогает музеям Москвы оцифровывать коллекции 1
22.05.2024 «Лаборатория Касперского» заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5580 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14123 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7881 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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