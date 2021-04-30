Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME

Платформа Mail.ru Cloud Solutions совместно с компанией Schneider Electric запускает в России новый облачный сервис: современную систему энергоменеджмента Ecostruxure Power Monitoring Expert in the Cloud (Cloud PME). Облачная версия PME на инфраструктуре Mail.ru Cloud Solutions позволяет повысить энергоэффективность предприятия без необходимости развертывать систему в собственной ИТ-инфраструктуре. Решение будет востребовано среди промышленных предприятий, в том числе для электроэнергетического, нефтегазового и металлургического сектора, а также в крупных территориально распределенных сетях розничной торговли и коммерческих зданий.

Программное обеспечение Ecostruxure Power Monitoring Expert решает проблему надежности и эффективности энергоснабжения, сокращает операционные и административные расходы бизнеса. Централизованная система мониторинга агрегирует потребление любых энергоресурсов (электроэнергия, газ, вода, тепло или пар) и предоставляет информацию в наглядном виде. Далее эти данные используются, например, службой эксплуатации или энергетиком для принятия технико-административных решений, способствующих более эффективному расходу энергоресурсов и работе оборудования в оптимальных режимах.

Система учитывает любые энергоресурсы (электроэнергия, газ, вода, тепло), мониторит состояние оборудования на объектах, контролирует параметры электроснабжения, прогнозирует потребление, оповещает о события и генерирует отчеты.

Партнеры предоставляют готовое решение «под ключ». Mail.ru Cloud Solutions берет на себя задачи развертывания и поддержки инфраструктуры: ПО запускается в облаке и заказчику не требуется закупать серверы, настраивать их и обслуживать. Данные хорошо защищены и хранятся в облаке на территории России.

Настройку решения под индивидуальные потребности клиента, пусконаладочные работы на серверах и обновление ПО проводят специалисты Schneider Electric. Таким образом, система энергоменеджмента становится доступной для заказчиков без ИТ-инфраструктуры на объектах и навыков запуска подобных систем.

Решение позволяет по максимуму использовать возможности инженерной инфраструктуры благодаря получению актуальных данных, а также уйти от «реактивного» обслуживания к предиктивному: уменьшить количество плановых осмотров и обслуживать сети по мере необходимости. В результате существенно продлевается жизненный цикл оборудования и повышается качество предоставляемых услуг. Применение Ecostruxure Power Monitoring Expert позволяет бизнесу сократить до 15% расходов на техническое обслуживание, до 10% потребляемой электроэнергии и сэкономить время, которое тратится на технологические простои. Открытая архитектура PME позволяет работать с протокольными устройствами любого производителя, а также может быть интегрировано в сторонние системы учета и автоматизации.

«‎Экономия на энергоресурсах после внедрения PME из облака в зависимости от типа объекта составляет до 15%. Решение позволяет учитывать любые ресурсы (электроэнергия, газ, вода, тепло), отслеживать состояние оборудования на объектах, управлять нагрузками на инфраструктуру и вести отчетную документацию. Мы уверены, что облачная версия обязательно будет востребована на российском рынке»‎, — отметил Михаил Чекалин, менеджер по инновационным решениям домена Power, Schneider Electric в России и СНГ.

«Спрос на цифровые продукты повышения эффективности энергопотребления быстро растет во всем мире. К 2025 г. каждое второе устройство будет иметь возможность передачи данных, а общее количество подключенных к сети устройств составит 80 млрд. ‎Развертывание всей функциональности PME в российском облаке станет еще одним шагом на пути цифровой трансформации энергоотрасли. Мы уверены, что наше совместное решение с Schneider Electric поможет российским компаниям эффективнее контролировать расходы и развивать свой бизнес», — отметил Леонид Аникин, директор по развитию «Mail.ru цифровые технологии».