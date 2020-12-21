«Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов

«Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и платформа Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов. Сотрудничество компаний позволит заказчикам управлять сложными инфраструктурными проектами, используя ресурсы провайдеров через единую «точку входа» с обеспечением сквозной информационной безопасности и SLA.

Принцип Multicloud-стратегии позволяет интегрировать платформы разных провайдеров рынка облачных сервисов в единую архитектуру. Таким образом заказчик может использовать инфраструктуру разных облачных провайдеров, их технологии, программное обеспечение и экспертизу.

В рамках сотрудничества «Онланта» объединяет ресурсы облака OnCloud.ru и платформы Mail.ru Cloud Solutions. «Онланта» выступает единым провайдером мультиоблака и создает интегрированную архитектуру на базе локальной или облачной инфраструктуры заказчика и платформы Mail.ru Cloud Solutions. За счет единой «точки входа» интегрированная инфраструктура функционирует в рамках единого SLA (соглашения об уровне качества услуг).

Клиентам облачного сервиса Oncloud.ru теперь доступны дополнительные мощности и компоненты платформы Mail Cloud Solutions: Managed Kubernetes, Database as a Service, IoT-платформа, Big Data Platform.

Специалисты «Онланты» реализуют индивидуальный подход в предоставлении полного сервисного цикла. Он включает не только выделение виртуальных машин, но и обслуживание мультиоблачной архитектуры с обеспечением комплексной информационной безопасности. MultiSecCloud – это ИБ-экспертиза и внедрение ИБ-инструментов на всем проекте мультиоблака заказчика через единую безопасную точку доступа к инфраструктуре. Заказчики высвобождают ресурсы для развития приоритетных направлений бизнеса и получают конкурентные преимущества от использования облачных технологий, не беспокоясь за сохранность коммерческих данных и безопасность информационных систем.

Кирилл Дианов, руководитель направления Multicloud компании «Онланта», сказал: «Multiсloud-стратегия способствует достижению синергетического эффекта для всех участников проекта и помогает заказчикам. Им не нужно самостоятельно выстраивать взаимоотношения с несколькими провайдерами, чтобы закрыть весь комплекс бизнес-потребностей. Интегрированный облачный проект с единой точкой внедрения, управления, биллинга и мониторинга позволяет заказчикам получать сервис в «одном окне», оптимизировать затраты на облачные ресурсы и свести к минимуму риски – как управленческие, так и технические».

Леонид Аникин, коммерческий директор компании Mail.ru Cloud Solutions, сказал: «Клиенты уже сейчас используют услуги нескольких провайдеров для достижения максимального уровня отказоустойчивости и надежности инфраструктуры. С помощью мультиоблака бизнес избавляется от привязки к конкретному вендору и связанных с этим ограничений. Востребованность экспертизы по интеграции различных корпоративных систем и переносу их в облако со временем будет только расти. На российском рынке «Онланта» является одним из лидеров в этой области, и мы уверены в перспективности нашего партнерства».