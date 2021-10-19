Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters создал единую систему хранения материалов участников на базе облачного хранилища VK Cloud Solutions (бывш. Mail.ru Cloud Solutions). Использование облачной платформы помогает участникам публиковать ответы, а экспертам – просматривать их в любое время и с любого устройства.

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters ежегодно собирает тысячи представителей креативных индустрий со всей России. В 2020 г. для участия в конкурсе было подано 17 559 заявок в 16 компетенциях. В рамках чемпионата кандидаты должны пройти тестирование и представить практические задания. Каждая из компетенций предполагает свой формат подачи материалов, в том числе, например, видеофайлы. На выходе получается внушительный объем медиаконтента, который должен храниться в инфраструктуре ArtMasters.

При этом долгое время у ArtMasters не было единой системы хранения данных. Локальная инфраструктура не выдерживала нагрузки, и большую часть материалов участники отправляли в виде ссылок на сторонние облачные хранилища. В результате у экспертов чемпионата не было централизованного доступа к выполненным заданиям и возможности проверить, когда именно участники загрузили файлы. Для того, чтобы упростить задачу участникам и экспертам чемпионата, его организаторы приняли решение создать единое хранилище материалов в облаке.

При выборе технологического партнера ArtMasters ориентировалась на функциональность предлагаемой облачной инфраструктуры и качество работы службы поддержки. Так, VK Cloud Solutions предложила компании объектное хранилище S3, которое позволяет содержать до 150 петабайт данных любого типа, в том числе «тяжелых» объектов, таких как фото и видеофайлы, и доставлять информацию до участников чемпионата в любой точке России без задержек. Скорость передачи данных составляет 1 гигабит в секунду.

На базе хранилища S3 разработчики ArtMasters создали централизованную систему хранения контента. Благодаря этому экспеты чемпионата получили общий доступ ко всем медиафайлам и возможность отслеживать, когда и кем были внесены изменения в уже добавленные материалы. Также централизация хранения позволяет ArtMasters сократить избыточность и дублирование данных.

Кроме того, разработчики ArtMasters выполнили интеграцию внутреннего портала чемпионата с облачной инфраструктурой VK Cloud Solutions через API. В результате большую часть задач, связанных с обработкой информации, можно выполнить прямо в интерфейсе портала. К примеру, в нем сотрудники ArtMasters могут создавать практические и тестовые задания для участников. Там же расположена вкладка с медиафайлами, которые автоматически загружаются на сервер и прикрепляются к тестам в виде ссылок. Благодаря этому участники могут открыть любой файл без задержек, не скачивая и не загружая его, а эксперты – быстро просмотреть и оценить их ответы.

От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании Инновации и стартапы

«Мы настроили хранилище и прописали API примерно за полдня, а переезд занял всего одну ночь. Как раз подходил момент первого дополнительного теста с большим количеством участников, и для нас было важно, чтобы не пришлось прерывать работу портала. Мы также волновались, что какие-то файлы не будут отображаться, а ссылки не заработают. Но в итоге все прошло гладко: облачная инфраструктура от VK Cloud Solutions успешно выдержала нагрузку. Не было ни одного нарекания от участников, что кто-то не смог зайти в систему или выложить свою работу. Сейчас серверы работают без сбоев. Если раньше у нас что-то периодически “падало”, c VK Cloud Solutions таких проблем нет: все отображается, работает очень быстро и не зависает при загрузке с любых устройств», – сообщает Борислав Володин, директор АНО «АртМастерс».

«Искусство становится все более цифровым. Растет популярность творческих профессий, которые неразрывно связаны с обработкой крупных массивов данных разных форматов: изображений, видео, анимации. Облака обеспечивают оптимальный набор инструментов для того, чтобы без задержек и сбоев загружать и воспроизводить видео и аудио, рендерить графику в мультфильмах и компьютерных играх, создавать 3D-модели. Так, облачное S3-хранилище отлично подходит для оперативной работы с данными разного объема и формата», – отмечает Леонид Аникин, директор по развитию VK цифровые технологии.

В перспективе ArtMasters и VK Cloud Solutions планируют создать сервисы для общения между участниками чемпионата, а также расширить использование облачных продуктов.