Облачные технологии VK помогут развивать ИИ-сервисы в медицине

VK предоставила медицинскому стартапу VeinCV на безвозмездной основе доступ к облачному сервису платформы VK Cloud Solutions на базе графических ускорителей (GPU). Команда стартапа разработала систему бесконтактной визуализации вен для упрощения забора венозной крови и подготовки к оперативному вмешательству в области флебологии. Использование GPU на платформе VK Cloud Solutions позволило повысить эффективность алгоритмов машинного обучения и точность получаемых изображений, а также ускорило процесс обработки данных. Об этом CNews сообщили представители VK.

Решение VeinCV работает так: сначала аппарат делает снимок любого участка тела, затем находит сосудистые сети и проецирует изображение обратно на кожу. С этими данными работают сразу несколько моделей нейронных сетей. Одна отвечает за поиск вен, их изображение и создание анатомически точной проекции на коже, другая отвечает за выравнивание этой «маски» при естественных движениях пациента.

До партнерства с VK сбор и обработка данных выполнялись непосредственно на устройстве. Облачные вычисления повысили качество визуализации и совмещения проекции сосудистых сетей, а также ускорили процесс обработки венозного рисунка с точки зрения оценки размера сосудов и разветвленности. Сейчас на это уходит менее трех секунд вместо 10-15.

«Каждый день в России кровь из вены для лабораторных анализов сдают больше 40 тыс. человек. В 3% случаев медицинским работникам приходится делать пункцию повторно: это приводит к повреждению вен, синякам и дискомфорту пациента. Благодаря использованию графических процессоров VK Cloud Solutions, команде VeinCV удалось разработать и обучить модели сегментации, повысив качество данных, получаемых от систем Vein CV, на 11%. Изображение стало более качественной, а облачные вычисления ускорили и упростили дальнейшее развитие проекта, — отметил Олег Рогов, сооснователь и генеральный директор VeinCV. — В дальнейшем мы планируем использовать облако для хранения и масштабирования данных»‎.

«Для нас важно, чтобы технологии VK помогали делать жизнь людей и специалистов удобнее и проще. Поэтому мы предоставили VeinCV бесплатный доступ к облачному сервису на базе GPU Tesla A100 80GB (тип HBM2e) на несколько месяцев, чтобы ускорить разработку. Надеемся, что это позволит расширить применение новой технологии в медицинских учреждениях и позволит вывести диагностику и лечение венозных заболеваний на новый уровень»‎, — отметил Леонид Аникин, директор по развитию VK Cloud Solutions.

В будущем алгоритмические решения VeinCV будут использоваться для диагностики патологий в медицинских изображениях КТ и МРТ. Вычислительная мощность и объем доступной видеопамяти графических процессоров в облаке поможет сделать диагностику патологий максимально эффективной.

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VK Cloud Solutions — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений «VK цифровые технологии» и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако. Клиенты компании — «1С», «Битрикс», «Инвитро», «Росатом», X5 Group, «Ашан», Philip Morris и др.

VeinCV (ООО «Интелфорт системы») совместно со специалистами-медиками ведущих федеральных клиник разрабатывает медицинские программно-аппаратные решения для клиник на основе ИИ. После пилотирования и доработки решения команда получит лицензию ФМБА России и запустит производство к 2023 г. Проект создан в 2021 г. на базе университета Сколтех и является резидентом Сколково.