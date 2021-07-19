«Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт»

«Русэнергосбыт» обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры и упростила взаимодействие с клиентами с помощью сервиса «Мегафона» «Деловое облако», реализованного в технологическом партнерстве с Mail.ru Cloud Solutions. Облачные решения позволили запустить надежный социально-значимый цифровой сервис.

Компания «Русэнергосбыт» поставляет электроэнергию в 60 регионов России - от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока, в том числе крупнейшим инфраструктурным и промышленным предприятиям. Сбой в работе ИТ-систем может привести к проблемам для сотен тысяч потребителей. Например, выставление неверных счетов за электроэнергию может привести к дополнительным расходам, критичным для семейного бюджета. Раньше вся ИТ-инфраструктура «Русэнергосбыт» располагалась в одном дата-центре и в случае форс-мажора существовали серьезные риски утраты работоспособности ИТ-систем.

Компания приняла решение создать резервную площадку для ИТ-инфраструктуры. Выбирая между арендой внешнего дата-центра и резервным копированием в облаке, «Русэнергосбыт» предпочла второй вариант — так ИТ-департамент избавится от необходимости регулярно обновлять устаревшее оборудование.

Для этих целей выбрано решение «Деловое облако». Компания предложила лучший вариант по срокам: резервную площадку необходимо было развернуть спустя три месяца после начала работ. Технологическим партнером проекта стала платформа Mail.ru Cloud Solutions. Облачное решение будет не просто хранить актуальные копии данных, но и при необходимости за сутки полностью заменит основную инфраструктуру.

«Как бы хорошо ни был защищен наш ЦОД, полностью застраховаться от всех возможных проблем нельзя, поэтому мы задумались о том, как дополнительно защитить свои ИТ-системы, — говорит Владимир Парнев, директор департамента ИТ, «Русэнергосбыт». — Мы рассматривали возможность арендовать внешний ЦОД, но покупать и содержать резервное оборудование только на случай ЧП нерентабельно. Поэтому мы отказались от этой идеи в пользу облака. Изучили предложения нескольких провайдеров и в итоге остановились на лучшем для нас варианте по качеству, стоимости, условиям сотрудничества и срокам реализации проекта».

Второй важной задачей компании был запуск нового личного кабинета для клиентов. Собственных мощностей для создания такого сервиса не хватало. Закупать оборудование и создавать дополнительную инфраструктуру, соответствующую требованиям по работе с персональными данными, — долго и дорого. Проще получить ресурсы в облаке, тем более платформа Mail.ru Cloud Solutions аттестована по второму уровню защищенности согласно требованиям ФЗ-152 и предлагает все необходимые сервисы.

Использование готовых платформенных решений (PaaS) позволило компании быстро запустить цифровой сервис для клиентов. Передавать показания счетчиков и оплачивать счета стало гораздо проще и удобнее. Теперь пользователям нет необходимости звонить в «Русэнергосбыт» или посещать банк: все взаимоотношения с поставщиком электроэнергии свелись к нескольким кликам в личном кабинете. Улучшилось качество обслуживания и скорость реагирования на запросы клиентов.

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Новые ИТ-продукты «Русэнергосбыт» также планирует развивать в облаке, используя все преимущества PaaS.

«В нашем решении реализованы все самые востребованные возможности модели PaaS. В рамках платформы заказчики получают кластеры Kubernetes для работы с высоконагруженными веб-приложениями, СУБД как сервис и возможности анализа больших массивов данных. И все это — без капитальных затрат на инфраструктуру и с возможностью быстрого масштабирования в случае резкого роста нагрузки», — говорит Леонид Аникин, директор по развитию «Mail.ru Цифровые технологии».

«В облаке проще, быстрее и выгоднее организовать резервную площадку для бизнес-критичной инфраструктуры. Переходя на платформенные сервисы, компания открывает широкий спектр возможностей для дальнейшего развития, - отмечает руководитель направления облачных продуктов «Мегафона» Алексей Извеков. — Мощности облака и готовые PaaS позволяют быстро и с меньшими затратами разрабатывать и запускать ИТ-сервисы. В дальнейшем компании будет проще расширить функционал личного кабинета клиента и запустить мобильное приложение. Таким образом, облачные технологии помогли заказчику не только решить текущие задачи, но и обеспечить надежный современный технологический стек для будущего развития».

«Деловое Облако» – комплекс продуктов и услуг на базе технологии виртуализации. «Мегафон» запустил решение в 2017 году, технологическим партнером стал Mail.ru Cloud Solutions. «Деловое Облако» продолжает наполняться актуальными и востребованными различными отраслями и сегментами рынка решениями.