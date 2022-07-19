Apple начинает войну против SIM-карт. Новый iPhone выйдет без слота под них

В линейке смартфонов iPhone 14, релиз которой ожидается осенью 2022 г., может появиться модель без лотка под SIM-карты. Она будет поддерживать только eSIM. Выход такого устройства может спровоцировать вендоров Android-устройств тоже начать отказываться от поддержки физических SIM-карт.

Apple готовит революцию в мире смартфонов

Как минимум один из смартфонов Apple серии iPhone 14 имеет все шансы лишиться поддержки физических SIM-карт, сообщил профильный ресурс 9to5Mac. Реализовано это будет посредством отказа от лотка под них в пользу поддержки технологии eSIM, которую Apple продвигает в своих смартфонах со времен iPhone XS образца 2018 г.

Линейка iPhone 14 увидит свет осенью 2022 г. Какой именно из ее представителей останется без SIM-карты, пока неизвестно. Не исключено, что это будет совершенно новая модель, которая заменит собой непопулярные iPhone 12 mini и 13 mini, провалившиеся в продаже.

В iPhone 14 пользователей ждет отсутствие не только SIM-слота , но и знаменитой «челки»

Сама Apple пока не подтверждает эту информацию. Опровержений от нее на момент выхода материала тоже не поступало – как и всегда, все станет известно лишь в день официальной премьеры.

Что задумала Apple

Потенциальный отказ Apple от физических SIM-карт в пользу виртуальных можно расценить как попытку сделать процесс пользования iPhone более удобным. Нововведение подойдет тем, кто часто и помногу путешествует и вынужден регулярно менять SIM-карты, чтобы не обогащать операторов связи из своего кармана и не оплачивать услуги роуминга.

За счет своих миниатюрных размеров чип eSIM позволяет высвободить немало пространства в корпусе смартфона

Для замены обычной SIM-карты требуется произвести много действий – найти скрепку для извлечения лотка, вытащить его из телефона, поменять SIM-карту и вставить лоток обратно.

В свою очередь eSIM – это небольшая микросхема на плате мобильного устройства, спрятанная внутри корпуса и не нуждающаяся в регулярной замене. С ней процесс перехода на другой номер или в другую сеть значительно упрощается – достаточно лишь выбрать нужного оператора в соответствующем меню.

Протестировав eSIM на нескольких предыдущих поколениях iPhone, Apple перенесла ее в вышедшие в 2021 г. iPhone 13, к тому же с дополнительными улучшениями. Владельцы этих смартфонов получили возможность одновременного использования сразу двух eSIM.

При этом Apple годами отказывалась размещать в своих смартфонах два слота под физические SIM-карты. iPhone с такой особенностью существуют, но в небольшом количестве и далеко не во всех странах мира.

С «заботой» о россиянах

В России технология eSIM тоже используется, хотя подавляющее большинство пользователей по-прежнему предпочитает обычные SIM-карты. Виной тому, в том числе, засилье на российском рынке смартфонов без eSIM, но зато с двумя лотками под обычные карты.

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Apple пока не планирует официально продавать iPhone 14 в России. Компания поддерживает антироссийские санкции и не спешит возвращаться в страну после своего ухода в марте 2022 г. Так что даже если один из смартфонов этой серии лишится слотов под SIM-карты, то продаваться в России он будет на условиях параллельного импорта.

В России смартфоны только с eSIM могут быстро набрать популярность. CNews писал, что еще в июне 2022 г. крупные операторы связи начали массово вводить плату за покупку новой SIM-карты в стремлении покрыть свои возросшие расходы за счет абонентов.

Законодатель моды

Если Apple действительно выпустит смартфон без лотка под SIM-карты, ее примеру могут последовать все крупные и не очень производители техники. Например, после выхода iPhone X в 2017 г. мир захлестнула волна Android-смартфонов с «челкой» – вырезом в экране. Также именно Apple «пролоббировала» отказ от 3,5-миллиметрового разъема под наушники – сейчас его можно встретить в подавляющем меньшинстве смартфонов. Весь мир перешел на беспроводные гарнитуры.

В сегменте ноутбуков Apple тоже неоднократно пыталась изменить правила. С MacBook Air у нее это получилось – выйдя в 2008 г., этот лэптоп показал всему миру, что время оптических дисков давно ушло, и что в мобильном ПК привод под них больше не нужен.

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К неудачным примерам следует отнести попытку Apple доказать, что двух или даже одного порта USB-C в ноутбуке будет достаточно всем и каждому. Лавина док-станций для MacBook, которых Apple лишила почти всех интерфейсов, является прямым доказательством того, что ее замысел провалился. Второе доказательство – возвращение всех необходимых портов в свежих поколениях MacBook.

Теперь «монобровь» есть и у MacBook

«Челку», впрочем, тоже не удалось сделать частью всех смартфонов мира. Производители Android-устройств быстро смекнули, что этот вырез отнимает слишком много полезной площади экрана, и научились делать миниатюрные отверстия под фронтальную камеру. В некоторых моделях селфи-модуль и вовсе прячется или в корпус, или под дисплей, тогда как Apple эксплуатирует «монобровь» с 2017 г. В 2021 г. она даже внедрила ее в свои новые MacBook.



Не исключено, что отказ от eSIM производители смартфонов на Android, как в случае с «челкой» будут копировать лишь временно, и что мобильники без SIM-лотков быстро выйдут из моды.

